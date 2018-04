La Uagrm hace ajustes y apuesta a carrera virtual por recorte de IDH

La Gabriel René Moreno abrió la carrera de Contaduría Pública en la modalidad virtual y se convierte en la ‘U’ estatal pionera en este tipo de oferta académica

Carla Pinto Herrera

Los recursos que percibe la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), bajaron de Bs 200 millones a Bs 60 millones con la caída de los precios del petróleo; y ahora, con el congelamiento de los fondos por regalías debido al conflicto con Chuquisaca por la ubicación del megacampo gasífero Incahuasi, el presupuesto mermará aún más, por lo que las autoridades académicas se han visto obligadas a hacer ajustes.

La Uagrm, que es la más poblada del país con 110.000 estudiantes concentrados en 12 facultades capitalinas, seis en provincias y cinco unidades académicas, solo tiene capacidad para acoger a 15.000 bachilleres de los 40.000 que egresan cada año en el departamento.Los proyectos para construir un hospital universitario y equipar la clínica odontológica son algunos de los que tendrán que postergarse debido al recorte del presupuesto. Por ejemplo, para construir el hospital universitario se necesitan $us 30 millones, dinero con que actualmente la Uagrm no cuenta. Por consiguiente, se planteará al Gobierno que busque financiamiento externo.

Además , la ‘U’ está optando por ofrecer carreras virtuales, porque las presenciales llegaron a su tope. “No podemos meter 200 alum-nos en un aula donde entran 80”, expresó Oswaldo Ulloa, vicerrector de la Uagrm.

Contaduría Pública virtual es la primera carrera que ofrece la Uagrm a partir de este semestre y eso la ha convertido en la universidad estatal pionera en la formación de profesionales bajo esta modalidad. Esta carrera, que es a nivel licenciatura, arrancó el 14 de marzo con unos 100 alumnos y es una alternativa a la falta de espacio físico y plantel docente. “En la modalidad virtual no hay paros ni huelgas, en cada lugar donde haya internet la Uagrm hará sus esfuerzos para llegar con programas de formación”, dijo Ulloa.

El avance en esta licenciatura es de manera escalonada, es decir, cada unidad tiene un examen que desbloqueará el siguiente nivel, a pesar de tener todo el material disponible en la red. Los alumnos tendrán docentes y tutores para asesorar su progreso y deberán rendir un examen presencial al final del semestre.

Becas IDH

Los montos que recibe la universidad del IDH están destinados a las becas de alimentación, trabajo, extensión, investigación y excelencia. Debido al problema por el Incahuasi, la Uagrm cree que habrá una rebaja del 50% de la asignación, recorte que afectará a los proyectos de infraestructura, equipamiento y apoyo social.Unos 2.000 estudiantes de la capital se benefician con la beca comedor, sin contar los de las provincias, pues hay comedores en Vallegrande, Camiri, Yapacaní, Montero y San Ignacio. Las becas se dividen en categorías A, B y C; la A tiene gratuidad absoluta, mientras que en la B y C, los estudiantes aportan un pago mínimo por su almuerzo y cena, que oscila entre Bs 94 y 133 al mes. Las notas y las condiciones económicas del alumno son factores que determinan quiénes pueden ser los beneficiarios.Con las becas que se adjudicarán en las próximas semanas, los becarios del comedor llegarán a cerca de 4.000, afirmó el titular de la Dirección Universitaria de Bienestar Social, Dionisio Rivas, al indicar que la Uagrm destina anualmente cerca de Bs 7 millones para este fin.En el acto de apertura del comedor, del 12 de marzo, el rector Saúl Rosas dijo a los estudiantes que deben aprovechar al máximo todas las comodidades y beneficios que les brinda la universidad. “La mayoría de los que reciben la beca comedor logra graduarse, es decir, que tienen un excelente rendimiento, la alimentación es un apoyo crucial”, expresó Rosas.Fernanda Carrillo, beneficiaria de la beca alimenticia categoría A, indicó que el año pasado se retrasaron casi todo el primer semestre en dotar la comida, pero que este año se dio desde el primer día de clases. “Sirven sopa, segundo, postre y refresco, todos los días”.Otra estudiante, beneficiaria de la beca trabajo, afirmó que es una buena oportunidad para obtener experiencia laboral en un lugar donde tienen horarios flexibles para respetar sus horas de estudio. No obstante, criticó la burocracia. “Esperás bastante tiempo para saber si tu nombre entró en planilla de becas y otros meses para que te paguen”, dijo.Para acceder a las becas de investigación se deben realizar proyectos semestrales o anuales dirigidos por un docente. Los estudiantes reciben una beca de hasta Bs 1.300 al mes hasta el término de su investigación.

Acreditación

Por otro lado, el vicerrector indicó que la Uagrm tiene el desafío de apostar por la calidad académica a través de la acreditación y reacreditación de ocho carreras como Trabajo Social, Ing. Comercial y otras de las facultades de Ciencias Agrícolas y Humanidades.

“La acreditación significa calidad académica, pues son evaluados la calidad docente, condiciones estudiantiles, infraestructura, equipamiento, etc”, remarcó Ulloa al recordar que casi el 50% de las carreras pasaron por este proceso.

Año de elecciones

2018

Este año habrá elecciones en la Federación Universitaria de Profesores (FUP), Federación Universitaria Local (FUL), asociaciones facultativas de docentes y en los centros internos de estudiantes. A finales de año se renovará el Ilustre Consejo Universitario (ICU).

Congreso nacional

En mayo se hará el Congreso Universitario Nacional, donde se aprobará el nuevo estatuto. Entre junio y julio, el Congreso Universitario abordará temas como estructura universitaria, mejoramiento académico, mecanismo de calificación para docentes y certificación para la permanencia estudiantil.

