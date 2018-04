La venganza de Brian Acton, el hombre que quiere destruir Facebook pese a que Zuckerberg le hizo milmillonario

El cofundador de Whatsapp abandonó su app a finales del año pasado para erigir una fundación, Signal, que tiene a Zuckerberg en el punto de mira.

Pese a tener más de 15 años de experiencia en empresas como Apple o Yahoo (donde fue uno de los primeros 50 empleados del entonces gigante), Brian Acton no lo tuvo fácil cuando se acabó su año sabático. Él y su colega Jan Koum se fueron de Yahoo en 2007 para recorrer el mundo y jugar a ‘ultimate frisbee’, una variante de competición por equipos del popular disco volador. Tras el descanso, en 2009, Acton intentó entrar en una prometedora empresa tecnológica: Facebook. Como contó en Twitter (que ya le había rechazado en mayo de ese mismo año), no le fue bien

Facebook turned me down. It was a great opportunity to connect with some fantastic people. Looking forward to life’s next adventure.

— Brian Acton (@brianacton) 3 de agosto de 2009