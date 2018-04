Las 7 claves del informe de Colombia sobre el accidente de Lamia

Aeronáutica Civil de Colombia presentó este viernes el informe final sobre el accidente en el que fallecieron 71 personas en noviembre de 2016

El Grupo de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil de Colombia entregó este viernes el informe final sobre el accidente que sufrió avión AVRO de la empresa boliviana LaMia en Cerro Gordo, Antioquia, el 28 de noviembre de 2016.

El informe, que fue presentado por las autoridades colombianas, establece cuáles fueron las a “las causas probables y los factores” que propiciaron el accidente, en el que murieron 71 personas, la mayoría del equipo brasileño Chapecoense, y otras 6 resultaron heridas.

Estos son los siete puntos resaltantes extraídos del informe:

1. La empresa LaMia, planeó sin escalas este vuelo chárter (transporte no regular de pasajeros) entre Santa Cruz (Bolivia) y Rionegro (Colombia), no cumplió con los requisitos de cantidad mínima de combustible exigidos en las normas internacionales, pues no tuvo en cuenta el combustible requerido para volar a un aeropuerto alterno, el de contingencia, el de reserva ni el combustible mínimo de aterrizaje.

2. El avión tenía un déficit de 2.303 kgs de combustible, ya que para recorrer la ruta Santa Cruz-Rionegro las disposiciones del sector exigían una cantidad mínima de combustible de 11.603 kgs y esta aeronave solo contaba con 9.300 kgs.

3. Ni la empresa ni la tripulación, aunque eran conscientes de la escasa cantidad de gasolina para terminar el vuelo en Rionegro, tomaron la decisión de aterrizar en otro aeropuerto en ruta para reabastecer y completar así la cantidad mínima de combustible para proceder con seguridad a su destino final. La tripulación descartó un aterrizaje en Bogotá, u otro aeropuerto, para reabastecer, a pesar que la indicación de bajo combustible hizo saltar la alerta (con luces y sonidos) 40 minutos antes de que se produzca el accidente.

4. La tripulación comunicó su condición crítica cuando ya era demasiado tarde y la nave había perdido condiciones de seguir operando en el aire.

– A una altitud de 19.600 pies se apagó el motor 3

-A una altitud de 18.876 pies se apagó el motor 4

-A una altitud de 17.290 pies se apagó el motor 2

-A una altitud de 15.942 pies se apagó el motor 1

5. LaMia tenía deficiencias organizacionales, una difícil situación económica, inconvenientes en la dotación de cargos y problemas en su sistema de gestión de seguridad operacional y en el cumplimiento de las políticas de combustible pues, pese a que estaban establecidas en los manuales, no se cumplían en la práctica.

6. Hubo un inapropiado planeamiento y ejecución del vuelo por parte de la empresa LaMia al no cumplir con la cantidad mínima de combustible para un recorrido internacional, una inadecuada toma de decisiones como consecuencia de la falta de gestión de la seguridad operacional en sus procesos y una pérdida de la conciencia situacional y equivocada toma de decisiones por parte de la tripulación, “que mantuvo la fijación de continuar un vuelo con una cantidad de combustible extremadamente limitada”.

7. El informe recomienda a la Autoridad Aeronáutica de Bolivia revisar sus políticas y sus procedimientos de vigilancia de operadores aéreos, enfocado en la evaluación de riesgos. Fortalecer la inspección y vigilancia del transporte aéreo no regular, vuelos chárter.

8. Recomienda a Aasana, implementar un mecanismo de control que permita verificar la autonomía y el tiempo de vuelo con el fin de aceptar el vuelo o rechazarlo.

