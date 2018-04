Las imágenes de WhatsApp ahora pueden descargarse tras ser borradas

La aplicación de mensajería sigue lanzando nuevas actualizaciones con más novedades sobre su utilización. En este caso tiene que ver con un elemento esencial en la app, como es el contenido multimedia. Porque hemos conocido que ahora las imágenes de WhatsApp y vídeos ahora pueden descargarse de nuevo tras haber sido borradas.

Una de las últimas noticias que os hemos ofrecido sobre WhatsApp ha tenido que ver con el texto legal de las condiciones que debemos aceptar al utilizar la aplicación. Ahora esta sólo pueden usarla los usuarios de 16 años de edad o superior, aumentan así el mínimo de 13 años previo.

Vuelve a descargar las imágenes de WhatsApp y otros contenidos tras borrarlos

Hasta ahora, seguro que a muchos os ha ocurrido, cuando hemos intentado recuperar una imagen en WahtsApp de un mensaje antiguo, veíamos cómo aparecía un mensaje de que el archivo multimedia no puede descargarse de nuevo. Esto era así porque la aplicación no guardaba las imágenes en sus servidores. Ahora hemos conocido que una novedad entre las versiones 2.18.106 y 2.18.110 nos permite volver a descargar estos archivos aunque ya no estuvieran disponibles en nuestro móvil.

Esto quiere decir que si por alguna razón hemos borrado físicamente la imagen de nuestro almacenamiento interno, todavía podremos recuperar la imagen desde los servidores de WhatsApp. Algo que es posible gracias a que la función que ahora guarda durante más tiempo una copia de cada una de estas imágenes en el servidor de WhatsApp. Esto quiere decir que podremos descargar de nuevo estas imágenes si el mensaje original no ha sido borrado. Como sabéis, hasta ahora al abrir un archivo multimedia desde WhatsApp, podíamos encontrarnos con el mensaje de error si el archivo original había sido borrado previamente.

El nuevo plazo para recuperar una de estas imágenes que antes era inexistente, ahora ha crecido hasta los tres meses. Por lo tanto durante este tiempo podremos recuperar las imágenes de WhatsApp de las que no hayamos borrado previamente el mensaje, y que en su momento fueran eliminadas por completo del sistema de archivos de nuestro teléfono. Eso sí, las pruebas realizadas apuntan a que en contenidos multimedia de más de tres meses de antigüedad, no será posible recuperar el archivo de ninguna forma. Así que con esta novedad, que por cierto, ya pueden disfrutar todos los usuarios de WhatsApp en Android, tendremos una segunda oportunidad a la hora de recuperar una imagen borrada de nuestro ordenador hace vatios meses.

