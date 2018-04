Las mujeres que corrigen la ortografía de otras personas son las más odiosas, según estudio

Algunos no saben diferenciar el “hay” de “ahí” o el “porque” de “por qué”, y puede que nos moleste pero esto ha sido catalogado como una especie de camino hacia la amargura.

¿Te ha pasado que cuando alguien escriba mal eres la primera en corregirlo? La verdad es que a mí me pasa siempre, y no lo hago por mala sino que quiero enseñarle a escribir bien para que no vuelva a cometer ese error.

Mis amigas dicen que está bien que corrija, pero a otras personas no les parece que lo haga. No entiendo por qué si les estoy haciendo un favor para que no queden mal por escribir incorrectamente.

Pero según la investigación realizada por un experto en lenguaje de la Universidad de Nueva York, dice que las mujeres que corrigen a cada rato los errores, buscan la perfección.

Esta virtud, por así decirlo, hace que muchas personas nos pongan el adjetivo de ‘odiosas’. Para llegar a esa conclusión, el estudio se realizó de la siguiente manera:

Para que entendamos un poco de cómo puede influir la personalidad y lo bonito que es escribir, los investigadores de la Universidad de Michigan, estudiaron a 80 personas.

Por medio de Mechanical Turk, les dijeron a los participantes que lean un porcentaje de correos electrónicos. Todos tenían errores y horrores gramaticales.

Luego de haber terminado, les pidieron que le dieran un puntaje para la ‘percepción de inteligencia, amabilidad y otros atributos de los remitentes’ por medio de un cuestionario.

Éste también serviría para medir si eran introvertidos o extrovertidos. Y su resultado fue que las personas más sueltas, no insistían en los errores de las demás.

Los introvertidos sí eran demasiado duros con la calificación. Para explicarlo, los estudiosos dicen que las personas extrovertidas son tan felices que no tienen tiempo para estar señalando los errores de los demás.

En cambio los introvertidos sí, porque se tomaron su tiempo para apuntar qué y cuántos errores tenía cada mail.

Los expertos dicen que “la producción del lenguaje juega un papel muy importante en los rasgos de personalidad”.

Muchos han considerado esto como un rasgo “nazi gramatical” debido a que es molesto ver cómo malogran las hermosas palabras que aparecen en el diccionario.

¿Es tan difícil escribir bien? Yo creo que no.

Sí, somos odiosas, pero es por tu bien. ¿Te gustaría que alguien te diga “te kiero” así?Pues a mí no, así que es mejor corregir antes de que esta modalidad de escritura se propague.

Fuente: whatthegirl.com