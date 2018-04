Leyes dice que irá preso porque el MAS no le perdona su defensa del 21F

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, considera que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no le perdona que realizará una gira internacional, junto con Rubén Costas y Oscar Ortiz, para denunciar el desconocimiento del 21F y atribuye a eso el proceso judicial que se le sigue por presuntas irregularidades en la compra de mochilas escolares.

“El MAS no perdona que José María Leyes haya ido hasta La Haya a defender el 21F, no perdonan que hayamos ido hasta el Parlamento Europeo a denunciar que se está vulnerando el voto del pueblo, no perdonan que hayamos apoyado los paros ciudadanos contundentes, el MAS no perdona que defendamos el voto del pueblo”, señaló hoy en conferencia de prensa.

La autoridad enfrenta una denuncia ante el Ministerio Público por la adquisición de 91.000 mochilas escolares por 12, 4 millones de bolivianos a la Asociación 26 de Febrero, con un supuesto sobreprecio.

Pronunciamiento de Leyes:

Anticipó que el viernes, cuando acuda a declarar, “van a tratar de detenerme, de encarcelarme para dar un golpe a la Alcaldía de Cochabamba, porque el MAS ya tiene su candidato para que asuma la Alcaldía, quieren encarcelarme y que Celima Torrico asuma la Alcaldía, esa es la estrategia del MAS”.

Reiteró que quedó develado “un plan macabro, perverso, orquestado por el MAS para atacar y destruir a los liderazgos de los Demócratas, al alcalde de Cochabamba e incluso al gobernador de Santa Cruz”.

Hoy Rubén Costas llamó al pueblo de Cochabamba a defender a su alcalde de una conspiración, según él, “armada por el Gobierno”. “Esta escandalosa trama tiene como objeto el desalojo y encarcelamiento de Leyes“, adelantó también el titular cruceño.

EL DEBER / Jesús Reynaldo Alanoca Paco