Licitan por Bs 2,8 millones un centro de datos y el wifi para el nuevo palacio

Hay una nueva demora en la entrega del edificio. Algunos de los equipos serán proveídos recién en junio. El FNDR y el FPS actúan como fiscalizadores y supervisores de la obra que cambia el centro paceño

Marco Chuquimia / La Paz

Los servicios de un centro de datos y la red wifi son las dos licitaciones que lanzó el Gobierno para implementar la denominada Casa Grande del Pueblo; las dos convocatorias reúnen seis ítems en total con un costo de 2.889.005 bolivianos; la red wifi será entregada recién en junio de este año, lo que hace prever una nueva demora en la inauguración del nuevo Palacio. Según el Gobierno, la entrega de la obra será en septiembre.

De acuerdo con el Documento Base de Contratación (DBC) de la red wifi, la misma fue lanzada el 19 de marzo de este año, la adjudicación será el 18 de abril como fecha tope y la entrega final de los equipos será el 28 de junio de este año.

La empresa que se adjudique el servicio debe entregar 94 equipos de acceso a red wifi y dos controladores de esos puntos de acceso en los 28 pisos que tiene el nuevo Palacio de Gobierno. Cada punto tiene un costo referencial de Bs 9.785 y los 94 puntos suman Bs 949.145, mientras que los controladores tendrán un precio unitario de Bs 73.010, que daría una suma de Bs 146.020 y entre los dos ítems suman 1.095.165 bolivianos como precio referencial.

El Ministerio de la Presidencia fue habilitado para realizar compras para el equipamiento del nuevo palacio. El decreto establece que puede realizar compras directas y solo podrá publicar las compras cuando estas excedan los Bs 20.000. Ese decreto fue publicado el 28 de febrero, pero hasta el momento solo salió la convocatoria para la provisión de esta red wifi.

EL DEBER consultó al viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso, sobre el equipamiento y las compras que se realizaron en un mes de vigencia del decreto y por qué el presidente Evo Morales había anunciado que la entrega del nuevo palacio se produciría en marzo de este año; pero la autoridad dijo que los responsables de la supervisión y la fiscalización recayeron en el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), respectivamente, y que cualquier consulta debería hacerse a estas entidades.

Baldivieso no mencionó la fecha de entrega del edificio y tampoco las compras que realizaron hasta el momento. En el FPS informaron de que su director estaba de viaje.El centro de datosLa otra convocatoria es más antigua: data del 7 de septiembre de 2017, cuando René Martínez era ministro de la Presidencia, pero la entrega de los equipos estaba prevista para el 2 de marzo de este año como plazo máximo. El trámite continúa con la descripción “en curso”, según el registro en línea; esto hace pensar que la adjudicación e implementación no concluyó en esa fecha.El centro de datos albergará todo el cableado electrónico del edificio y los estabilizadores de suministro eléctrico para el edificio; contempla la compra de cuatro ítems que suman Bs 1.773.840.

El primer grupo lo conforma la compra de cuatro equipos de aire acondicionado, con un precio unitario de Bs 229.680 y que hace un total de Bs 918.720; según la explicación de los técnicos, estos equipos tendrán la misión de enfriar al resto de los puntos que serán instalados en esta infraestructura.

Luego vienen los denominados UPS, que es la abreviatura de Uninterrumptible Power System (Sistema de Energía Ininterrumpida). Se usa para alimentar a un equipo electrónico o eléctrico de manera continua para evitar que se detenga o se altera su funcionamiento por un problema en la alimentación eléctrica.

De acuerdo con el DBC, serán dos UPS instalados a un costo de Bs 179.640 cada uno y hacen un total de 359.280 para este ítem; las autoridades especificaron que no se aceptarán equipos reacondicionados o usados y exigieron garantías de al menos dos años para los proveedores. El tercer grupo de compra lo conforman los racks, un término inglés que se emplea para nombrar a la estructura que permite sostener o albergar un dispositivo tecnológico. Se trata de un armazón metálico que, de acuerdo con sus características, sirve para alojar una computadora, un router u otra clase de equipo.

Según el documento, serán 42 estructuras en total, divididas en tres grupos por tamaño y condiciones del rack; el total del precio referencial es de Bs 478.784 para todos los equipos.Finalmente, la compra menor son los accesorios para los racks que son 585 en total y que suman Bs 17.056. Los cuatro grupos de compras electrónicas totalizan Bs 1.773.840, que sumados a los 1.115.165 de la red wifi dan los Bs 2.889.005 que figuran en las dos convocatorias oficiales.El decretoEl 28 de febrero, el gabinete aprobó el decreto 3494 por el cual se facultaba al Ministerio de la Presidencia la “contratación directa de bienes y servicios para la implementación del equipamiento” de la denominada ‘Casa Grande del Pueblo’.Este decreto no fija montos de los gastos que deben hacerse y autoriza al Ministerio de Economía realizar los traspasos necesarios para las distintas adquisiciones que debía realizar Presidencia.El artículo 3 del decreto señala que esta cartera de Estado deberá inscribir las compras en el Sicoes, cuando las mismas superen los Bs 20.000; pero la revisión total del portal permitió verificar que no existe ninguna compra que haya realizado Presidencia y el viceministro Baldivieso se negó a informar por qué no figuraban las compras en Sicoes, siendo que las compras de equipos de respaldo electrónico como solo la red wifi tendrán un costo superior al millón de bolivianos, sin mencionar el mobiliario que habrá en el nuevo Palacio de Gobierno.La pugnaComo en todas las actividades del Gobierno, los legisladores del oficialismo y de la oposición se lanzaron acusaciones mutuas sobre la edificación e implementación del flamante edificio.El diputado Remberto Calani (MAS) dijo que gracias a esta construcción el Estado ahorrará el dinero que gastaba en alquiler de oficinas y que ese beneficio no será visibilizado por los opositores y los medios de comunicaciónEl diputado Amílcar Barral (UD) dijo que ellos solicitarán que la Contraloría realice una auditoría a todo el edificio por los gastos que significaron los equipos de gimnasio que mandó colocar el presidente.

No habrá oficinas de otros ministerios Aunque el presidente Evo Morales dijo que a las nuevas oficinas de Palacio podrían venir otros ministerios, el plan consiste en reunir nuevamente a las distintas oficinas de viceministerios y direcciones desconcentradas del Ministerio de la Presidencia, explicaron en el propio Gobierno.

El Ministerio de la Presidencia ya tiene tres viceministerios: de Coordinación con los Movimientos Sociales, de Coordinación Gubernamental y de Autonomías.

Además son siete unidades desconcentradas que tienen oficinas fuera de Palacio Quemado, Gaceta Oficial; Unidad de Apoyo a la Gestión Social; Unidad Ejecutora; Unidad de Análisis; Servicio de Autonomías; Oficina para el Fortalecimiento de la Empresa Pública y la UPRE, que maneja el programa Bolivia cambia, Evo cumple.

El vicepresidente Álvaro García Linera también cuenta con una oficina en el actual Palacio y se trasladará al nuevo edificio.

Fuente: eldeber.com.bo