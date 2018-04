Llorenti dice que la demanda marítima es de permanente interés hemisférico

QNMP Autor: Red Uno Digital Fecha: Vie Abr 6

Aseguró que Chile emitió testimonios que no lograron “debilitar los argumentos de Bolivia”

NACIONAL

Red Uno Bolivia.- El embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas, Sacha Llorenti, declaró que Bolivia está convencida de sus argumentos emitidos en la presentación de alegatos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en torno a la demanda marítima.

La autoridad diplomática en entrevista con Que No Me Pierda, reiteró que la delegación boliviana realizó un trabajo excelente y aseguró que Chile emitió testimonios que no lograron “debilitar los argumentos de Bolivia”, dijo Llorenti.

Sacha Llorenti asegura que la demanda marítima es de interés hemisférico permanente aludiendo a la afirmación hecha por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la demanda marítima.

También le puede interesar: Las alternativas posibles luego del fallo de La Haya

Fuente: reduno.com.bo