Loayza sufre una caída más, ¿la última?

A sus 74 años, Guido Loayza Mariaca (26 de marzo de 1944) perdió por tercera vez unas elecciones para presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), y probablemente la derrota de ayer, además de ser la más dolorosa, haya enterrado su aspiración de regresar a la silla que ocupó entre 1992 y 1994.

“Yo no he desistido nunca de mi candidatura, otra cosa es que no hemos asistido (con el grupo que lo apoyaba) para no convalidar (la elección). No quiero denunciar a todo nuestro fútbol, no quiero que caigamos en vergüenza. Ustedes y todos sabemos qué es lo que ha pasado, entonces no podíamos convalidar y por ello no hemos ido”, explicó Loayza sobre su ausencia en el Congreso Electoral de ayer.

Candidato en 2010, 2016 y 2018, el presidente de Bolívar una vez más no pudo convencer a la mayoría para que lo apoye y lo catapulte al cargo máximo del fútbol boliviano y como en todas las anteriores ocasiones volvió a irse derrotado.

Fue, además, la cuarta vez que un proyecto respaldado por él no consiguió ganar, tomando en cuenta las elecciones de 2014, cuando en una maniobra desesperada por cambiar el rumbo de la intención de voto, Bolívar, bajo su mando, inscribió como candidato al socio y amigo de Loayza, el empresario Marcelo Claure —presidente de BAISA SRL—, quien ni siquiera reunía las condiciones para ser habilitado como tal.

Presidente de la FBF durante el exitoso periodo de dos años en los que Bolivia consiguió clasificarse y jugar el Mundial de Estados Unidos 1994, después de un paréntesis en la dirigencia deportiva para dedicarse a sus asuntos particulares Loayza volvió en 2008 a su club —que encabeza en la actualidad— y desde ahí, en 2010 intentó regresar a la presidencia de la FBF, pero resignó su chance ante Carlos Chávez.

En 2014, Claure fue inhabilitado y Chávez fue reelecto, en unas polémicas elecciones que terminaron en una plaza de Trinidad debido a una gasificación perpetrada por manos anónimas en los salones donde se realizaba el congreso.

En enero de 2016, Loayza tuvo su primer encontrón con el ahora flamante presidente de la FBF, el dirigente de The Strongest César Salinas, quien entonces llevaba las de ganar. Al verse de nuevo perdido, el titular de Bolívar hizo una jugada de ajedrez, retiró su candidatura y entregó los votos que le apoyaban a la de Rolando López, postulado por Wilstermann y elegido nuevo titular, evitando la elección del atigrado.

Salinas se tomó la revancha este martes en el Congreso Electoral de Santa Cruz, donde ganó con el apoyo mayoritario expresado en 19 votos a favor contra ninguno de Loayza, en una cita a la que asistió el número justo de delegados para hacer quórum, venciendo al boicot propiciado por el otro grupo cuyos miembros no se presentaron.

“Lo felicito (a Salinas) por haber sido nombrado presidente; lo que no puedo es felicitar la forma cómo lo ha logrado. Ahora tenemos que ver cuál va a ser la actuación de todos juntos en el futuro”, dijo Loayza, quien, terminado el proceso electoral en la FBF, continuará con su labor como presidente electo de Bolívar hasta diciembre de 2020.

Acusa a Salinas de utilizar la prebenda

Después de felicitarlo por su elección, Guido Loayza retó al nuevo presidente de la FBF, César Salinas, a demostrar su “capacidad de unirnos” y a que permita que los clubes profesionales elijan al primer vicepresidente de la entidad.

Sin mencionar a Salinas, indirectamente lo acusó de haber utilizado la prebenda para beneficiarse y recibir el apoyo con el cual fue ungido como titular de la FBF.

“Nosotros hemos dicho que nunca jamás vamos a hacer uso del prebendalismo ni ninguna práctica del pasado que tanto habíamos denunciado” y lamentó que ésta “se haya dado incluso con la participación de la FIFA y la Conmebol”, en referencia a los veedores internacionales que tuvieron a su cargo el control del proceso.

“En este último proceso todos son testigos de la forma cómo se han obtenido los votos y han validado las acreditaciones de los cinco miembros excedentes de las asociaciones, entonces aquello nos deja una sensación de gran desaliento”, en alusión a que, por estatuto, la Liga y la ANF tenían la misma cantidad de votos por el principio de paridad.

“Pensábamos que eso iba a cambiar y lo que hemos podido verificar es que no ha cambiado nada, se han utilizado prácticas aberrantes que nunca habíamos visto en el fútbol boliviano”.

Agregó que Salinas se benefició “de una sumatoria de votos, vengan de donde vengan, se consigan como se consigan, pero nosotros tenemos la tranquilidad de haber hecho lo que teníamos que hacer, con un proyecto de trabajo y una forma transparente y limpia en nuestros actos”.