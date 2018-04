Loayza: “Tenemos el apoyo de los clubes más grandes y la hinchada”

El candidato a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Guido Loayza, sostuvo ayer que su frente “El Salto al Futuro” cuenta con el apoyo de clubes grandes y del 85% de la hinchada nacional, a diferencia del frente “Integridad y Renovación”, de César Salinas, el que cuenta con personas “sin clubes, ni camiseta”.

“Estamos juntos el mejor equipo de La Paz (Bolívar), el mejor equipo de Oruro (Santa Cruz), el mejor equipo de Cochabamba (Wilstermann) los mejores de Santa Cruz (Oriente Petrolero y Blooming), está el fútbol boliviano. El 85% de los hinchas del fútbol boliviano está conmigo. En la otra fórmula están personas que no tiene club, no tiene camiseta, que no tienen hinchas y que no representan a nadie”, dijo Loayza, desconociendo así a las siete asociaciones (excepto La Paz y Chuquisaca) y equipos que respaldan a Salinas (The Strongest, Nacional Potosí, Universitario, Real Potosí y Aurora) y tampoco mencionó a otros clubes que lo apoyan.

Además, el expresidente de la FBF y actual titular de Bolívar anunció, durante la socialización de su propuesta de plan de Gobierno, que luchará contra la corrupción campeante en el fútbol nacional.

“Hay gente que van, votan y luego desaparecen, como (Wilge) Lizarazu. Lizarazu, ¿Cúal es su club? ¿Cuántos hinchas tiene? ¿Qué colores tiene? ¿A quién representa?. Así son las cosas, hay que decir las cosas por su nombre”, acotó Loayza, poniendo de ejemplo al expresidente de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), expresidente del club Petrolero de Cochabamba (desaparecido), actual titular del club Dínamo, que milita en la asociación local y del Comité Técnico de la FBF.

Pero al margen de ello, continuó su arremetida a dos días de los comicios electorales que se desarrollarán en Santa Cruz, donde además denunció que hay gente con prebendas.

“Pienso que no solo están yendo a ellos, están yendo (el frente de Salinas) club por club. La gente que va a hablar por ellos dicen que se van a quedar 10 años, pero yo digo que se quedarán 15. Si sigue el prebendalismo, si el tema es tener cinco asociaciones que te dan 10 votos, entonces uno tiene todo asegurado. Pero ya sabemos lo que va a ocurrir. Uno se presenta con una alternativa distinta”, indicó, además de denunciar las presuntas estrategias del cambio de intención de voto.

A la fecha hubo cambio de intención de votos, entre ellos la del club San José, cuyo apoyo inicial era al frente de Salinas, pero de un momento a otro decidió apostar por el frente de Loayza.

Propuesta del frente

En cuanto a su plan de Gobierno, Loayza presentó una estructura matricial, aquella en la que pretende realizar algunos cambios en el balompié nacional.

Las aristas del plan de Gobierno por la gestión 2018-2022 se establecen a partir de los ámbitos Deportivo, Planficación de Proyectos, Relaciones Públicas y Patrocinio, Adminitrativa, Capacitación y Relación Estatal.

NOMBRE PIEZA

No responde sobre la AFC ni el DT Soria

Durante la socialización de su plan de Gobierno en Cochabamba, Guido Loayza evitó hablar sobre la división del fútbol de Cochabamba, entidad que lleva siete años dividida.

“El tema de la asociación de Cochabamba es un tema puntual del que no voy a hablar porque no lo conozco, pero lo vamos a solucionar en el menor tiempo posible”, indicó.

En cuanto a la permanencia de Mauricio Soria como DT de la Selección nacional, Loayza sostuvo que “Yo veo a la Selección como otro proyecto. Lo del técnico es una partecita del proyecto”, dijo a tiempo de indicar que todo se decidirá en base a un plan de trabajo federativo.