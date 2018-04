Los Bancos pobres de Bolivia

Msc. David Sustachs Nuñez

Indudablemente si la cartera de créditos del Sistema Financiero se incrementa, esta situación dinamiza la economía, especialmente si los créditos destinados al sector productivo crecen, se genera un efecto multiplicador en la economía de una región porque el sector productivo es aquel que genera mayor fuente de empleos. El sector productivo por normativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) está conformado por los créditos destinados para la agricultura, ganadería, extracción de hidrocarburos, minerales, industria manufacturera, producción de energía eléctrica y construcción entre otros. Por otra parte, también se debe considerar que los bancos cumplen con un rol social fundamental al financiar créditos destinados para la construcción y/o adquisición de viviendas. Por los motivos descritos anteriormente, mediante la promulgación de la ley de servicios financieros en el año 2013 y sus respectivos reglamentos, se determinó que los bancos múltiples deben tener en un lapso de cuatro años, mínimamente el 60% de su cartera de créditos destinada para créditos productivos y de vivienda social.

Desde el año 2013, los bancos han adoptado diferentes medidas para alcanzar sus metas parciales y llegar finalmente a la meta del 60%. Los bancos han creado nuevas áreas y han contratado personal especializado en estos rubros, también han cambiado sus políticas de crédito para flexibilizar el acceso a estos sectores, a pesar de que son sectores que tienen tasas máximas fijas y reguladas por la ASFI, inclusive los créditos de interés de vivienda social se ofrecen hasta plazos máximos de 30 años. Ante estos cambios en la regulación y otros más como ser las tasas mínimas para depósitos, los impuestos adicionales que los bancos tienen que pagar por sus utilidades sumando adicionalmente la competencia informal (prestamistas) y la competencia con sectores no regulados como ser las casas de empeño y las empresas dedicadas a la compra de cartera de préstamos vehiculares, es inevitable que se desincentiven las inversiones en los bancos, por esa razón hace años no hay nuevos inversionistas extranjeros en este sector. Si bien es cierto que a pesar de todos estos factores, la cartera de créditos creció aunque nunca sabremos en qué medida hubiera crecido si no se hubieran adoptado estas medidas.

Las autoridades en función de gobierno deben incentivar las inversiones por los beneficios que brindan a la economía en su conjunto, sin embargo con regulaciones que no cuentan con el consenso de todos los actores, generan malestar. Los bancos que no han alcanzado la meta de tener un 60% de su cartera destinada para financiar al sector productivo y los créditos de interés de vivienda social están flexibilizando sus políticas de crédito. A pesar de que se trata de diferentes magnitudes, no se debe olvidar que uno de los factores que originó la crisis financiera del año 2008 en Estados Unidos fue la flexibilización de las políticas de crédito de los bancos.

Docente de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Financieras de la U.A.G.R.M.