Los cárteles mexicanos ahora pelean por la palta

La alta demanda del fruto en Estados Unidos lo convirtió en el nuevo “oro verde” del crimen organizado en México.

La palta, nuevo “oro verde” en México (Archivo)

La palta está por todas partes. Gracias al guacamole, una de las preparaciones más típicas de la cocina de México, este fruto trascendió las fronteras de ese país y se convirtió en alimento global. Pero, advierten ahora, eso puede ser peligroso.

La clave del asunto parece estar en la enorme demanda del advocado, como se dice en inglés a la palta o aguacate. Y ahora también se lo está empezando a nombrar de otra manera: “oro verde”.

México es el mayor productor mundial de paltas, casi un tercio del total mundial. Y la mayoría de esos cultivos se ubican en la zona de Michoacan. El año pasado, ese estado agobiado por la violencia exportó más de 771 kilos de palta Hass (la más preciada) sólo a Estados Unidos, lo que hizo que la palta superara a las bananas como la fruta de importación con mayor valor en Estados Unidos.

Una nota recientemente publicada en la revista del New York Times advierte, no obstante, que el hecho de que el aguacate se haya convertido en la fruta estrella del comercio global no es tan maravilloso. Y describe cómo en el estado de Michoacan se dan luchas entre cárteles, como la Familia Michoacana, los Viagras o los Caballeros Templarios, que no pelean por la territorialidad del negocio de la droga, sino por el de la palta.

Paltas mexicanas. El país es el principal exportador a Estados Unidos (AP/Archivo)

“Las fuerzas de seguridad mexicanas y los terratenientes locales han tratado de enfrentarlos, pero los combativos cárteles siguen escindiéndose y proliferando. En marzo, un grupo armado conocido como los Viagras —al parecer así nombrados por la manera como luce el cabello engomado hacia arriba de su líder— sembró el caos al incendiar decenas de vehículos y cerrar con éxito la principal carretera del estado. Un incendio tuvo lugar no muy lejos de donde un hombre de negocios estadounidense llamado Steve Barnard tiene una planta empacadora en Uruapan. ‘Conducir por las carreteras es demasiado peligroso’, dice Barnard. Los dueños de las granjas ‘deben tener mucho cuidado para que no los secuestren‘”, describe el artículo.

El boom del aguacate empezó luego de que en 1994 México, Estados Unidos y Canadá suscribieran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y EE.UU. levantara la prohibición a las paltas mexicanas. Así, del medio kilo de palta por persona al año que consumían los estadounidenses (y en su mayoría californianas) se pasó a una cifra de 3,2 kilos al año. Se habla de la palta como un súper alimento (tiene un alto porcentaje de grasas, pero son no saturadas) y hay celebrities que lo adoran, como Miley Cyrus (que hasta se tatuó una palta en el brazo). Un dato: el día del Super Bowl, la final del fútbol americano, es cuanta más palta se consume en el país, y se calcula que entre los días previos y posteriores se vendieron 61 millones de kilos.

Otro problema es su impacto ambiental porque, explica The New York Times, “algunos de los bosques de coníferas de Michoacán se han remplazado con huertos de aguacate—, pero ha sido bueno para los agricultores mexicanos que, gracias a esto, han podido resistir la tentación de unirse al narcotráfico o migrar a EE.UU.”. Por esta enorme demanda, y porque México parece ser el único productor que puede abastecerla, el aguacate quedó afuera por ahora de las medidas proteccionistas de la administración Trump, aunque los productores muestran su preocupación y al mismo tiempo prevén aumentar las exportaciones un 15% este año.

Otro mercado que viene aumentando su consumo es el chino. “Hace una década, los aguacates eran prácticamente desconocidos en China. El país importó solo dos toneladas de ellos en 2010; el año pasado, fueron 32.100 toneladas. La tendencia se aceleró en 2017, cuando KFC condujo una campaña publicitaria para sus envueltos de aguacate, que decía “El verde se pone rojo” (por lo picante) y presentaba a una estrella del pop con bigotes de aguacate. Los envueltos no se vendieron muy bien, pero los anuncios hicieron que los aguacates se convirtieran en algo de moda entre los millennials chinos”, describe la nota.

El productor Barnard dice que “Si pudiera poner cuatro trozos de aguacate en cada tazón de sopa de fideos en China”, cavila, “no tendríamos suficientes aguacates en el mundo”. Y, seguramente, este posible escenario tendría consecuencias en la guerra del crimen organizado que se dirime en territorio mexicano.

