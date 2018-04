Los músicos celebran el Día del Charango y piden una ley que promueva su enseñanza

Hoy se festeja el Día Internacional del Charango, declaratoria que fue normada en 2016. Los charanguistas nacionales reivindican el instrumento y esperan que se apruebe una ley que ayude a que se enseñe en colegios y se lo difunda más

Ricardo Herrera

Un día como hoy, hace 45 años, tres eximios charanguistas de estilos distintos (Ernesto Cavour, William Centellas y Abdón Cameo), pero unidos por la amistad y sobre todo por la pasión por el instrumento que ejecutaban, daban vida a la Sociedad Boliviana del Charango (SBC). El objetivo de los músicos era revalorizar los orígenes bolivianos del instrumento, agrupar a los cientos de intérpretes que en el país lo tocaban y convertirse en apóstoles de las virtudes del instrumento haciéndolo sonar en la mayor cantidad de lugares que les sea posible.

“Creo que no solo logramos que la institución se mantenga durante muchos años, sino que ayudó a que se formaran nuevos grupos con el charango como protagonista y que surgieran filiales de la sociedad en Japón, Estados Unidos, Suiza y muchos otros países”, afirma con justificado orgullo Ernesto Cavour.

A modo de reconocer el aporte de la SBC en la difusión del pequeño instrumento es que el 6 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Charango, declaratoria que fue normada por la ley 3451, de 2006, en la que también se lo declaró Patrimonio Cultural de Bolivia.

Una ley complementariaPara el charanguista cochabambino Alfredo Coca, que ha sido durante tres periodos presidente de la Sociedad Boliviana del Charango y promovió encuentros internacionales de ejecutantes del instrumento en el país, además de que años atrás consiguió crear en Potosí laOrquesta de los 1.000 Charangos, hoy es un día para celebrar, pero que tendría mayor significado si es que se aprueba la propuesta de ley complementaria a la 3451, que los charanguistas han propuesto al Gobierno y que, a decir de Coca, el Ministerio de Culturas y Turismo ha prometido ejecutar y que consiste en una norma que incluya la enseñanza del charango dentro del sistema educativo nacional, la creación de centros de investigación del instrumento y su difusión dentro y fuera del país a través de diversos eventos. “Serviría, primero para el charango, pero como modelo para la difusión de nuestro folclore”, opina el músico, que tiene 43 años de trayectoria como solista y dentro de reconocidas agrupaciones nacionales.

Para sentirse orgullosoPara Fernando Torrico, exintegrante de Kjarkas y Tupay, el charango es un instrumento del cual los bolivianos debemos sentirnos orgullosos. A pesar de que otros países se adjudiquen su origen, existen muchas pruebas que dan cuenta de que es de Bolivia, pero lo importante, insiste, es que hay un gran interés por él. “Años atrás a muchos les daba vergüenza tocar el charango, porque había el prejuicio de que era el instrumento de ‘indios’, entre otros prejuicios que hacía que muchos ocultaran que lo tocaran, pero hoy no. En todos los lugares hay chicos que lo están aprendiendo. Yo tengo algunos alumnos que vienen de diferentes partes del mundo para que les pase clases por un par o más de semanas”, cuenta Torrico que actualmente radica en Santa Cruz, pero tiene un taller en Cochabamba donde se construye el instrumento, que exporta a diferentes países. “Los vendo por internet y realmente eso me abrió los ojos del alcance que tiene el charango, porque me hacen pedidos de Australia, Japón, China,Canadá y muchos otros lugares. Es un instrumento que es apreciado en el mundo entero y que ha demostrado su versatilidad al ser ejecutado en diferentes ritmos”, comenta el músico. Consultado acerca de los requisitos para dominar el instrumento, Torrico no duda en señalar que lo primero es que “el instrumento te guste, de ahí en adelante es dedicación y constancia”. Algo similar opina Cavour, que cree que el charanguista “debe ser un apasionado por el instrumento”.

