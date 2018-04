Los periodistas que revelaron los abusos de Harvey Weinstein ganaron el Premio Pulitzer

Son del New York Times y el New Yorker. Sus investigaciones provocaron una avalancha de acusaciones en Hollywood.

El productor Harvey Weinstein recibió un aluvión de denuncias luego de la investigación que reveló sus presuntos acosos y violaciones. (AFP)

El diario The New York Times y la revista The New Yorker ganaron el lunes el Premio Pulitzer al servicio público por las explosivas revelaciones que derribaron a Harvey Weinstein y desataron una profunda reflexión mundial en torno al acoso sexual.

El prestigioso premio fue otorgado al equipo del New York Times liderado por las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey, así como al colaborador de la New Yorker Ronan Farrow, por los impactantes artículos que derribaron al magnate de Hollywood y provocaron una avalancha de acusaciones contra otros hombres poderosos.

Desde la publicación de estas dos notas casi simultáneas en octubre pasado, más de un centenar de mujeres acusaron públicamente al poderoso productor de cine y televisión de acoso, agresión sexual o violación, dando nacimiento al movimiento #MeToo que se ha tornado global.

Las periodistas Megan Twohey (izquierda) y Jodi Kantor, este lunes, tras conocerse que habían ganado el premio Pulitzer. (AP)

Ronan Farrow, colaborador de New Yorker, ganador del premio Pulitzer. (AFP)

Los dos medios ganaron el Pulitzer “por un periodismo explosivo, de impacto, que expuso a depredadores sexuales poderosos y adinerados, incluidas acusaciones contra uno de los productores más influyentes de Hollywood”, dijo Dana Canedy, administradora de los Pulitzer, en una ceremonia en la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia.

Estos artículos revelaron “denuncias durante largo tiempo suprimidas de coerción, brutalidad y silenciamiento de víctimas, lo cual alentó una reflexión mundial sobre el abuso sexual de mujeres”, añadió.

Weinstein, de 66 años, es objeto de investigaciones criminales en Londres, Los Ángeles y Nueva York, aunque aún no hay una inculpación penal formal en su contra. Enfrenta asimismo múltiples demandas civiles de las víctimas que lo han potencialmente arruinado.

Weisntein, de 66 años, aún no fue imputado penalmente pero tiene múltiples demandas civiles. (AP)

El diario The Washington Post ganó por su lado el Pulitzer al periodismo investigativo un trabajo “implacable y resuelto” que cambió la carrera al Senado en el estado de Alabama al revelar que el senador Roy Moore, que buscaba la reelección y era apoyado fuertemente por el presidente Donald Trump, acosó sexualmente en el pasado a varias adolescentes.

El rival de Moore, Doug Jones, ganó el escaño al Senado en diciembre y se tornó el primer senador demócrata de Alabama en un cuarto de siglo, un duro golpe para el presidente estadounidense.

Roy Moore, el senador acusado de abuso por el que The Washington Post ganó un Pulitzer. (Reuters)

Canedy anunció asimismo que The New York Times y The Washington Post comparten el Pulitzer al reportaje internacional por sus artículos sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y sus conexiones con la campaña electoral de Trump, el equipo de transición “y su eventual gobierno”.

Tres periodistas de la agencia Reuters ganaron el Pulitzer al reportaje internacional por su cobertura que expuso “la brutal campaña de matanzas detrás de la guerra contra las drogas del presidente filipino Rodrigo Duterte”. Reuters ganó asimismo en la categoría de reportaje fotográfico por su cobertura de la crisis de los musulmanes rohinyás en Birmania.

“Los ganadores defienden el más elevado propósito de una prensa libre e independiente incluso en los tiempos más difíciles”, dijo Canedy.

La prensa “ha estado últimamente bajo lo que parece un incesante ataque pero sigue siendo central para una democracia saludable”, afirmó.

