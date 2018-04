Los suplementos de colágeno se posicionan como una promesa temprana para la piel y las articulaciones

Varios estudios muestran una mejora en la elasticidad e hidratación de la piel y una reducción en la formación de arrugas profundas después de tomar suplementos de hidrolizado de colágeno durante seis semanas o más, y los participantes mayores de 30 años observan la mejoría. Un estudio de 2017 publicado en el Journal of Agriculture and Food Chemistry mostró que los hidrolizados de colágeno pueden transferirse a través del torrente sanguíneo directamente a la piel, lo que explica la probable vía de estos efectos. El suplemento también puede ayudar a mejorar las uñas quebradizas, según un pequeño estudio de 2017 del Journal of Cosmetic Dermatology en el que los participantes tomaron los suplementos durante 24 semanas.