Luis Angel quedó encantando con la Ciudad Maravilla: La Paz

Con una sonrisa y muy “buena onda”, como dicen en su natal México, llegó la noche de este miércoles hasta su conferencia de prensa el cantante mexicano Luis Ángel Gomez Jaramillo (13), quien logró fama tras prestar su voz a Miguel Rivera en la cinta oscarizada Coco. Entre otras cosas, dijo que le encantó el paisaje aéreo de la ciudad de La Paz vista desde Mi Teleférico.

“Fue una experiencia muy bonita el paseo por el teleférico, en mi vida yo me había subido a uno, me gustó mucho. Me gustó cómo se ven las casas y las montañas con nieve”, afirmó el intérprete de Un Poco Loco para luego concluir: “la ciudad es muy bonita”.

Luis Ángel se encuentra en Bolivia para cumplir con una serie de presentaciones conmemorando el Día del Niño Boliviano, que se celebra esta jornada. Los shows arrancan hoy en Cochabamba y continúan en Santa Cruz, La Paz y Oruro.

Luis Ángel con sus fans en el Aeropuerto Internacional de El Alto. Foto: Miguel Carrasco

Declaró que la gente en Bolivia es muy “cálida y afecta” y que la comida es muy rica “Acabamos de probar no sé qué platillo, soy muy malo para recordar (sonríe), pero estuvo delicioso”.

Horas antes de la conferencia que se realizó en Multicine, en el centro de La Paz, el Gallito de Oro estuvo en Cochabamba y visitó un orfanato, donde dejó un mensaje: “Primero que nada quiero decirle a los niños que los sueños se cumplen. No fue fácil para mí ni va a ser fácil para nadie, pero tampoco imposible, hay que luchar por nuestros sueños y alcanzarlos”.

Luis Ángel en una de las cabinas de Mi Teleférico. Foto: Álvaro Valero

Además de recibir el cariño de sus fans bolivianos, durante la conferencia Producciones XD, organizadores del evento, obsequiaron a Luis Ángel una polera de la Selección Boliviana de Futbol y una zampoña. A doña Blanca Gómez, su mamá, le obsequiaron una mantilla de alpaca.

Asimismo, argulló que en un futuro cercano le encantaría grabar un tema con el también interprete de música ranchera, Pedro Fernández. “No lo conozco aún, pero sí quisiera conocerlo y grabar una canción con él”.

El artista nacido en Guanajuato cantará el sábado 14 de abril en el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo conmemorando el Día del Niño Boliviano, que se celebra esta jornada. En el recital, que está programado para las 14.00, también habrá show de payasos, magia y la música de Nico Dj.

“El show dura una hora con veinte minutos, estará ‘padrísimo’. Vengo con mi mariachi de Guanajuato para cantar a los niños y a toda la familia”, adelantó.

Luis Ángel tocando la zampoña. Foto: Miriam Chávez

Las entradas se encuentran disponibles en El Diario (calle Loayza), las sucursales de Big Sur (Centro y Sur) y las cadenas Burger King. Los organizadores establecieron tres sectores: Sector Coco, Bs. 400; sector Miguel, Bs. 200 y sector De la Cruz, Bs 70.

Sepa más

A los cinco años Luis Ángel comenzó a cantar con su abuela a la hora de la cena. El pequeño artista participó de La Voz Kids, un concurso de talento donde interpretó música tradicional mexicana. Los videos de sus presentaciones le valieron el llamado de la producción de Coco para que realizara las audiciones en 2017.

Coco, que relata la historia de Miguel, un niño que sueña con dedicarse a la música en medio de la oposición de su familia, ha tenido éxito global. En la edición 90 de los Oscar se llevó dos estatuillas como Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original.