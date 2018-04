Lula el robolucionario

Richard Arispe Carrasco

No cabe duda que este personaje del club de los izquierdistas del siglo 21 no es más que otro ladrón de su pueblo y por tanto si lo hallaron con las manos en la masa debe ir preso. Las democracias fuertes en América Latina así están procediendo juzgando y penando, y los miembros de este puticlub van desfilando con dirección a las cárceles por que no existen pruebas de descargo a las que puedan aferrarse.

Las aguas están divididas porque Lula hizo bien su tarea en la primera gestión, fortificó la economía del Brasil, sacó a mucha gente de la pobreza, Petrobras era una empresa de prestigio internacional, pero en su segundo mandato al parecer sucumbió ante los suculentos millones y triplex de lujo que le obsequiaron gentilmente la OAS y Odebrecht. Los que defienden la segunda gestión del presidente obrero hay que recordarles que solidarizarse con un corrupto es complicidad.

Todos creen que la caída de los gobiernos populistas continuará y que la siguiente en la lista será la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que de momento tiene a todo su entorno preso y ella sigue investigada por múltiples hechos de corrupción. La pregunta vuela por el aire ¿Será que le llegará el tiempo para los azules de Palacio Quemado? ¿Será que Evo tendrá la capacidad de orquestar un blindaje jurídico después de 2019 o será que logrará burlar, la CPE el referéndum de febrero y se impondrá a la voluntad del pueblo que le dijo NO?

Solo queda esperar que la justicia boliviana intente lavarse la cara alguna vez y haga lo que en rigor debe hacer impartir justicia y no quedar de rodillas al gobierno de turno. Esperemos que los uniformados de las FFAA se quiten el poncho rojo que sin ruborizarse sumaron a sus atuendos y que hagan respetar las leyes y por sobre todo hagan respetar la Patria.

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco