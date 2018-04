Lula no se entregará a la Policía Federal, dicen los miembros del PT

“Él está aquí en el sindicato, en un lugar público. El mundo sabe dónde está. “Es aquí donde permanecerá junto con la militancia”, dice Gleisi Hoffmann

El ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva (PT) no se va a entregar a la Policía Federal y pasará la noche en el Sindicato de los Metalúrgicos del ABC, en São Bernardo do Campo, donde el petista está desde el jueves, cuando se envió un mandamiento de prisión contra él por el juez Sergio Moro.

Según el diputado federal Zé Geraldo (PT-BA), el petista no va a hablar del exterior del sindicato porque tiene miedo del tumulto y de ser acusado de incitación a la violencia.

En la mañana del sábado se celebrará una misa en memoria de la ex primera dama Marisa Leticia, mujer de Lula, que murió en febrero de 2017 y cumplía años el 7 de abril.

Fuente: Veja