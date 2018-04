Maduro, aislado

Pese a no haber asistido a la Cumbre de las Américas celebrada en Lima, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue el gran protagonista de la reunión debido a la condena casi unánime que expresaron los mandatarios al régimen dictatorial que lleva adelante el líder caribeño. Bolivia y Cuba fueron los únicos países que se pronunciaron a favor de Maduro y tanto Ecuador como Uruguay manifestaron disidencias a la hora de redactar una condena oficial, que finalmente no fue firmada precisamente por esa falta de consenso. Sin embargo, quedó manifestado el aislamiento del Chavismo en el continente y por otro lado, el final de los gobiernos populistas enrolados en el denominado Socialismo del Siglo XXI. Los mandatarios de esta tendencia, entre ellos el presidente Morales, tenían preparada una artillería contra Donald Trump por el reciente ataque a Siria, pero ese gesto se vio menguado por el caso Lula y el rechazo generalizado a la corrupción, además del asesinato de tres periodistas ecuatorianos a manos de disidentes de las FARC, hecho que ha demostrado que resulta prácticamente imposible negociar con los que no tienen vocación democrática.

Fuente: eldia.com.bo