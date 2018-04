Malvestitti: “Me avergüenzo de lo que hizo este futbolista”

El entrenador de Nacional Potosí dijo que es víctima de este hecho, así como el club, el cuerpo técnico y su familia.

Golpeado por la situación, así está el entrenador de Nacional Potosí, Edgardo Malvestitti, después de ser agredido por el jugador Thiago dos Santos, en la derrota de su equipo ante Sport Boys (4-0). A pesar de que asegura que no tiene culpa en el hecho, la dirigencia aseguró de que se puede ir si el jugador también se marcha, ya que no piensan en inclinarse por alguna de las partes.

Profesor ya con cabeza fría. ¿Cómo toma la actitud de Thiago?

La verdad que no pude dormir anoche, me avergüenzo de lo que hizo este futbolista, que estuvo declarando en varios medios que el problema viene de antes y realmente hace dos meses que estoy en el equipo, ha jugado el 90% de los partidos. Se contradice diciendo que yo no lo tomo en cuenta.

Se ha manchado el nombre de la institución, de sus compañeros, al entrenador, al cuerpo técnico y a la familia del DT. Porque mi vieja, que tiene 75 año, no puede estar expectante de noticias desagradables como esta. Me siento avergonzado y con mucha impotencia

El jugador dice que se siente humillado…

Que me lo demuestre. ¿Humillado en qué sentido? Si yo lo humillo a un jugador, no lo pongo y no soy de hacerlo. Además, son 15 años que llevo en Bolivia, he pasado por clubes de llano, de la altura…Si este jugador intenta borrar lo que hizo con esta versión, está equivocado. Con las imágenes no tiene defensa.

¿Alguna vez pasó por una situación similar?

Nunca, me sorprende de sobremanera. Ayer estuve asombrado. Aquí hay perjudicados y víctimas de este jugador: Nacional Potosí y Edgardo Malvestitti con su cuerpo técnico y su familia.

¿Por qué lo reemplaza a Thiago antes de que termine el primer tiempo?

Lo cambio por razones estratégicas, tácticas y que ya se lo había marcado dos o tres veces en el partido. Lo saco para tratar de que el equipo mejore y que tengamos un partido con otro jugador, con otras circunstancias. Después pasa lo que pasa, el plantel se desmoronó, a los jugadores les llegó mucho.

¿Qué pasa en la interna de Nacional?

No tengo idea de cosas internas, es un plantel de fútbol, que como en todos lados uno tiene una idea diferente al otro, pero el que toma decisiones es el capitán del barco, que soy yo.

El partido con Fluminense se dio en un buen clima.

¿Hay favoritismo por los refuerzos para la Copa Sudamericana?

Los futbolistas tienen que estar predispuestos a que el entrenador tome decisiones, que en esta oportunidad fue aportar cuatro profesionales a este equipo, que lo demostraron ante Fluminense.

La dirigencia dijo que no se inclinará ni por Thiago ni por usted

Yo no hice nada para perjudicar al equipo, el jugador sí lo hizo. Los dirigentes son los que tienen la potestad de tomar las decisiones que sean necesarias, pero yo tengo un contrato y hay que cumplirlo (hasta finales de mayo).

Usted y Thiago retornaron juntos a Potosí, con todo el equipo, ¿Ha conversado con él?

No, solo hablé con un dirigente y más tarde tengo una reunión. El jugador todavía no se ha disculpado tampoco.

¿Qué pasará si Thiago continúa en el equipo?

Eso lo voy a definir en las próximas horas, no tengo una opinión todavía.

