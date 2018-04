Manchester City de Guardiola, campeón de la Premier League

Fue campeón en España y Alemania y ahora también en Inglaterra: Josep Guardiola celebró este domingo (15.04.2018) con el Manchester City su primer título de la Premier League gracias a la inesperada derrota del escolta Manchester United en su estadio ante el colista West Bromwich por 1-0.

El City, que el sábado venció 3-1 al Tottenham en Wembley, celebró el quinto título de Liga del fútbol inglés en su historia sin necesidad de jugar tras un resultado que no estaba en los planes de nadie en Old Trafford.

El West Browmich es el último clasificado de la Premier y hasta hoy apenas había ganado tres encuentros en 33 fechas, sólo uno de ellos en calidad de visitante. Sin embargo, logró imponerse al poderoso United con un cabezazo del suizo Jay Rodríguez a los 73 minutos.

El delantero del West Brom cabeceó de pique al arco defendido por David de Gea después de que Nemanja Matic, jugador del United, dejara involuntariamente servido el balón en el corazón del área tras un córner.

Un empate alcanzaba al United para postergar, al menos por una semana, la celebración del City. Todos daban por descontado que el equipo de José Mourinho al menos lograría sumar un punto en casa frente al último clasificado. El propio Guardiola, incluso, dijo el sábado que no miraría el partido e iría a jugar al golf. Pero en el fútbol todo es posible.

El City celebró de esta manera su quinto título inglés y el tercero desde 2012. Los anteriores fueron en las temporadas 1936-37, 1967-68, 2011-12 y 2013-14. Se trata del mayor éxito de Guardiola desde que desembarcó en el club “citizen” y su segundo título de la temporada tras ganar la Copa de la Liga.

El entrenador español acaba así con una sonrisa una semana difícil, ya que el martes quedó eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones europea ante el Liverpool. Fuera ya de la Copa Inglesa, la campaña de Guardiola finaliza con dos títulos de cuatro posibles.

Disputadas 33 fechas, el City suma 87 puntos y ya no podrá ser alcanzado en la primera posición en las cinco jornadas restantes. El United, con 71 unidades, deberá luchar para sostener el segundo lugar por delante del Liverpool, que tiene 70 aunque un partido más, y el Tottenham (67).

La campaña del City incluyó varios récords: es el equipo que más pronto logra el título, igualando la marca del United en 2001, y además es apenas el tercer club que se consagra campeón habiendo vencido a todos los rivales. La temporada incluyó una increíble racha de 18 victorias consecutivas entre agosto y Año Nuevo, y una primera mitad del campeonato de ensueño.

Para Guardiola, es su séptimo título de Liga tras coronarse en tres ocasiones con el Barcelona y en otras tres con el Bayern Múnich. “El City ganó el título porque logró más puntos que nadie. No me hablen de que el City ganó el título porque el United no ganó hoy. No sería justo con ellos”, consideró Mourinho tras la humillante derrota en Old Trafford. “Hoy hemos sido maestros en complicarnos. Todo se nos ha complicado”, lamentó el entrenador portugués. (dpa)