Marcela Renjel rompe en llanto al hablar de su salida de ATB

Presentadora de noticias, Marcela Renjel. Foto: Facebook/Marcela Renjel

La Paz, 6 de abril (ANF).- La presentadora de noticias Marcela Renjel, que el pasado martes sorprendió a sus seguidores con la decisión de dejar la Red ATB, este viernes se emocionó hasta las lágrimas al contar la forma arbitraria en que los ejecutivos de ATB decidieron cambiarle de destino en su fuente laboral.

Renjel aseguró que los ejecutivos, mediante una carta, le comunicaron con tres días de anticipación que debía trasladarse a la ciudad de Oruro, sin haber consensuado previamente los términos, ni tiempos, ni otros pormenores.

Aunque no lo mencionó, quien tomó la decisión fue Jaime Iturri, director de noticias y socio del canal.

“Quiero ser bien clara, yo soy orgullosamente orureña (…) pero esta situación estaba rayando en un tema que no cumplía un marco de legalidad, que ni está permitido dentro de las leyes laborales; porque yo soy madre de dos muchachos en edad escolar, si me lo comunicaban en enero, podría haberlos inscrito en un colegio de Oruro”, explicó en el programa radial Contacto Abierto.

Renjel trabajó en esa casa televisiva a lo largo de 31 años.

Este viernes, entre lágrimas, señaló: “ha sido duro, pero no he dudado en decir que ‘no’, (a su traslado) por mis hijos, también por mí, porque uno no merece el manoseo del medio donde ha entregado su vida, su trabajo, su dedicación como yo le he hecho”. Pidió disculpas al público por ponerse emotiva.

“A través de la carta que se me fue enviada de manera arbitraria, ilegal, unilateral, porque no se consensuó, es que decido dar un paso al costado y mi salida del canal en las últimas horas”, remarcó.

También recordó que por el tema de horarios y los ritmos exigentes de los medios de comunicación, incluso perdió varios momentos familiares con sus hijos, por lo que aseguró que está en “deuda” y dijo que aprovechará este tiempo para compartir con ellos.

Finalmente, en el programa radial aprovechó para despedirse de sus compañeros de trabajo, “no pude ni despedirme de ellos”, aseguró.

Renjel participó en varios programas, después de que saltó a la fama a través de su recordado programa “Acento Latino”. También realizó periodismo de calle en diferentes fuentes informativas, hizo unidades móviles y actualmente es presentadora de noticias.