Mario Flores: “Es difícil ser campeón”

El director deportivo del club albiverde reconoció que hubo equivocaciones, pero que el equipo hará pesar su historia en lo que viene del torneo. Habló con DIEZ en una entrevista exclusiva.Â

En un momento complicado, el director deportivo de Oriente, Mario Flores, dio la cara y reconoció que hubo equivocaciones y que las cosas no salieron como se esperaban, pero confía en que el equipo revertirá esta situación en lo que queda del torneo. No llegar por lo menos a las semifinales será un fracaso y es consciente de que los resultados terminan por condicionar la continuidad de todos. El exjugador refinero tuvo un mano a mano con DIEZ.

¿Qué balance hacés del equipo hasta el momento?

En cuanto a los resultados no reflejan lo que Oriente necesita en todo comienzo de temporada, me refiero a que la situación actual en la tabla no refleja lo que se pretende, lo digo por el sentir de la gente y de todos los que trabajan para que tengamos una mejor ubicación. Es indiscutible que las cosas no salieron como se pensaba y se esperaba, pero todavía tenemos campeonato por recorrer, por lo que somos conscientes de que clasificando a la otra fase tendremos el peso de nuestra historia y nuestra camiseta.

¿Cómo calificás al plantel que tiene ahora Oriente?

Es un plantel con bastante juventud con unos seis jugadores de experiencia, que, se podría decir, está en busca de su equilibrio. Porque si miramos a jugadores emergentes como Haquin, que, a pesar de que en 2017 jugó casi todo el año y hoy sigue jugando, podemos decir que aún le falta madurar o encontrar su techo, futbolísticamente hablando.

Ronaldo Sánchez es la figura que está surgiendo en este momento, pero que tampoco alcanzó regularidad siquiera porque ha tenido picos altos y bajos, y es ahí donde vemos que hay jugadores que necesitan no solo rendir un partido de cada tres o de cada ocho; pienso que deben rendir en seis o siete continuos para encontrar estabilidad en su desempeño.

¿Hay tiempo para esperarlos?

Ese es el problema, el tiempo. Si hubiera la idea de aguantar un campeonato sin exigencias, vos podés asentar un equipo y cuatro o cinco jugadores que pueden ser a futuro una base para armar un buen conjunto, que tenga sustento y solidez, pero las urgencias y las exigencias son grandes en Oriente porque aquí siempre hay que ganar ahora y en el próximo partido volver a ganar.

Entonces, de acuerdo a eso, hay que buscar equilibrio, el técnico está buscando eso con jugadores que nos puedan dar jerarquía a través de sus individualidades. Siempre digo que cuatro o cinco jugadores en buen momento arrastran al grupo a un mejor rendimiento, pero si esa misma cantidad de futbolistas está en mal momento el equipo también se caerá.

¿En cuál de estos momentos están los jugadores de Oriente?

Están en una línea media. Por ejemplo, Jorge Paredes, que está muy bien, te tiene que arrastrar a un rendimiento colectivo mayor, Marcel Román también tiene que arrastrar al equipo con toda su entrega y voluntad.

Sin embargo, más arriba no ha habido rendimientos regulares. Alí Meza es un referente, pero cuando no está en la cancha el rival se siente más tranquilo porque tiene una presión menos, eso lo vivimos en el último clásico (cuando el venezolano salió por una molestia). Hay jugadores que no han tenido rendimientos buenos continuos, por una u otra razón. Meza vino levantando su nivel en los últimos partidos ante Destroyers y Guabirá, y justo en el clásico se lesionó.

¿Por qué se eligió a Clausen?

Porque consideramos que tiene el carácter, la preparación suficiente, la identificación con Oriente, aunque haya gente que diga lo contrario. Es un profesional probado, además, el último antecedente es que llegó a San José y de estar último lo llevó a los primeros lugares, estuvo muy cerca de clasificar a la Copa Libertadores. Fue elegido por su perfil de un hombre serio, trabajador y muy profesional.

¿Vos lo trajiste?

Es verdad, yo apreté para que Clausen sea el técnico, pero eso lo hablamos mucho (con la dirigencia), se pusieron los pros y los contras y llegamos a esa conclusión; es más, ahora con los resultados adversos que tuvimos, que quizás a otro técnico lo hubieran volteado del cargo, el directorio lo respaldó, y no es porque fue algún capricho de alguien para que se quede, si uno pregunta a los jugadores todos ellos respaldan a Clausen, entonces yo creo que un entrenador debe irse cuando se quiebra la unidad y el técnico no tiene la ascendencia en los futbolistas o tiene una mala relación con la directiva. Y no es que Clausen hubiera cesado en sus funciones, no hubo nunca esa idea en la dirigencia.

Desde el partido que perdieron ante Destroyers hubo amagues de que el DT se iba. ¿Por qué?

Lo que pasa es que le da vergüenza que su equipo no juegue como él quiere. Por ejemplo, en el clásico hubo indicaciones puntuales que no fueron cumplidas y terminamos perdiendo en el último minuto, cuando eso no debe pasar nunca, entonces eso saca de quicio a cualquier entrenador.

¿No temen que el DT se pueda ir en cualquier momento?

Ahora no creo que dependa de un partido. En lo que respecta al tema puntual de Clausen, pienso que llegaremos al final del torneo para hacer una evaluación.

Desde tu punto de vista, ¿qué quiere el técnico de su equipo?

Que tenga buen trato de pelota, que juegue desde atrás, que tenga tránsito por el medio campo, que los volantes se comprometan y siempre se muestren y se abran. A él le gusta más el juego por las bandas, como no hay ningún jugador de enganche, entonces quiere un equipo vertical, que vaya al frente.

¿Cómo le irá a Clausen?

Creo que le irá bien.

¿Qué sería bien?

Bien sería cuando menos llegar hasta las instancias finales en este torneo Apertura, en el que hemos sido vapuleados desde todas direcciones. Con un equipo en formación, con jugadores que todavía no terminaron de consolidar un buen rendimiento, ese que mostraron en determinados momentos de algunos partidos, aunque esto no fue continuo como se pretende.

¿Oriente está para el título?

Es difícil ser campeón. Una muestra es que en anteriores torneos Oriente tuvo equipazos, con jugadores como Viscarra, Quiñónez y más atrás Mojica, Raldes y Aguirre; es decir, individualmente de mayor peso, más rico, con mayor trayectoria y jerarquía que el plantel actual y aun así no ha conseguido títulos.

¿Se puede hablar de fracaso hasta esta instancia?

Se habla mucho de eso. Por lo que veo en las redes sociales, hay mucha pasión, mucha razón y mucho desconocimiento. Hay gente que por ser hincha se decepciona y opina mal, pero creo que fracaso sería que Oriente se quede fuera de las semifinales, incluso si pasas la fase de grupo y en los play off te quedás afuera, así te toque otro de los grandes.

Yo tengo fe de que Oriente Petrolero va a luchar y aparecerá su linaje histórico.

¿Hubo equivocaciones?

Claro, eso es indiscutible. Pero quiero explicar que para contratar refuerzos acudimos a gente en Chile, Colombia y Paraguay, que conoce el medio local y que ha estado en Bolivia, pedimos referencias. En Colombia, por ejemplo, hablamos con Wilson Gutiérrez, que dirigió a Oriente en su momento, pero las cosas no salieron como esperábamos.

¿Clausen pidió otros refuerzos de mayor presupuesto?

En algunos momentos sí, apuntamos a jugadores con mucha trayectoria y en el video te mostraban cosas interesantes, pero estaba con un precio muy alto, así que no se pudo porque también es una cuestión de plata, ya que es indiscutible que los clubes que van seis y siete años de manera consecutiva a la Copa Libertadores tienen mejores ingresos, entonces eso ayuda mucho.

¿Cómo se puede arreglar este equipo?

Pienso que con unos tres o cuatro jugadores más, Oriente puede tener un plantel respetable. Y existe la posibilidad de tener dos más, por lo menos cuando se abra el libro de habilitaciones a mitad de año. No hablo solo de extranjeros, también de nacionales. Digo esto apoyándome en lo que dije antes, que del actual plantel unos cinco jugadores van a tener la suficiente experiencia para convertirse en un aporte de verdad y no simplemente para seguir viéndolos como promesas, ya que la idea es que sean titulares indiscutibles, después de este torneo tendrán mejores chances.

¿Por qué Oriente no encontró un jugador creativo?

Trajimos a Rosales, un jugador que tiene una gran trayectoria en primera, con interesante pasar por varios clubes de Argentina. Creo que comenzó aceptablemente en la Copa Libertadores y en algunos partidos del medio local, pero luego es como que sintió mucho la presión. La verdad no sé cómo definir puntualmente lo que pasó con él, pero no ha devuelto lo que esperábamos y Oriente lo siente porque no tenemos ese jugador con el cambio de ritmo suficiente, con la lucidez mental para hacer jugar a los otros. Teníamos la seguridad de que Rosales sería el socio ideal de Alí Meza, para que lo asista, pero lamentablemente no pasó, todavía no apareció.

El presidente del club José E. Álvarez dijo que se irá en junio. ¿Vos también te irás con él?

Estoy en el club hace cuatro meses y han pasado muchas cosas en este tiempo, que no hubo momento para hablar de ciertos temas. No sé si Keko se quedará, no hablamos de ese asunto. Pero me dijeron que yo vine por una decisión mayoritaria de la dirigencia. Manejaron varios nombres para el cargo y cuando alguien mencionó el mío hubo consenso, salvo uno.

Sin embargo, es indiscutible que este momento no solo le quita respaldo al presidente, también a quien lo acompañe, al director deportivo y al técnico, porque no se está ganando y jugando como la gente quiere, pero revertir esa situación te da respaldo. Hay que ver qué nos deparan estos dos meses y después repensar las cosas.

¿Cómo ves a Keko?, ¿quiere seguir?

Los resultados condicionan a todo mundo. Perdimos contra Blooming, que hizo un mejor partido, eso no se puede esconder, pero Oriente lo ganaba hasta el minutos 85 y por errores puntuales lo perdimos, pero ¿qué pasaba si lo ganábamos? Porque se pudo dar. Luego viene una crítica feroz en contra de Keko, porque obviamente hay una desazón en el hincha, que es entendible, pero es injustamente criticado, aunque entiendo que no puede ser monedita de oro para todos; él hace un gran esfuerzo por el club. Veo difícil que haya otro que le dedique el tiempo y su plata. Tiene una empatía total con Oriente.

¿Lo condiciona el hecho de no haber ganado un título?

Hay que ser claro, el no haber ganado un título es un punto en contra cuando estuvo dos veces cerca de conseguirlo, pero no hay dudas de que hizo todo lo que estuvo al alcance de su mano y de su bolsillo para haberlo conseguido.

Siendo objetivo, ¿pensás que se quedará?

El resultado ayudará a muchas cosas porque Keko, a pesar de que es un hombre fuerte de carácter y coraje, está en una situación de aprieto porque seguramente en la familia lo deben presionar. Es fuerte este asunto cuando escuchás a una buena parte de la hinchada insultarte, como pasó en la derrota con Destroyers, debe ser decepcionante para alguien que da su tiempo, su esfuerzo y cariño. Sin embargo, lo veo fuerte en el tema moral y de coraje, y mientras no aparezca alguien de peso y que tenga varias cualidades y diga ‘yo quiero ir por la presidencia’, se va a quedar.

¿Oriente es presidencialista?

Lo que pasa es que hay una persona al frente de Oriente con un carácter fuerte, que se impone y cuando no le aparece alguien de su mismo peso va a ser así en Oriente y en cualquier parte. Cuando digo de su mismo peso no habló solo del carácter, sino también de la voluntad de servicio y la plata para poner, yo creo que en ese caso, si aparece alguien igual, se equipararía la cosa.

Algunos dijeron que no hubo reunión de directorio para respaldar a Clausen. ¿Eso es cierto?

Lo que pasa es que por ahí alguien no estuvo en las reuniones o está alejado por su propia voluntad. Ahora la tecnología es tan avanzada que las reuniones se las pueden hacer por WathsApp. A mí me eligieron por esa vía.

Hay un par de personas que están alejadas, pero hay que ser claro, si Oriente ganaba el clásico hoy Oriente sería una taza de leche.

¿Hay dirigentes que quieren que le vaya mal a Oriente?

Es posible. Por más que sean hinchas, debe ser mayor el deseo de que le vaya mal para que el presidente no siga.

¿Creés que hay un interés por detrás?

Exactamente, pero deben ser muy pocos, porque te digo que a la sede vienen varios dirigentes. Solo uno o dos están disconformes con la línea directiva actual.

