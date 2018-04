En 2019 llegará a las pantallas la nueva entrega de Star Wars: Episodio IX pero, por desgracia, en esta nueva entrega no veremos a la Princesa Leia. Después de la muerte de la actriz Carrie Fisher en diciembre de 2016, los seguidores han visto como la historia de uno de los personajes más queridos de la saga galáctica ha llegado a su fin.

Sin embargo, muchos no estaban preparados para la despedida de Carrie Fisher y el adiós definitivo de la Princesa Leia Organa de Alderaan. Por ello, una peticióniniciada por los fans de la saga reclama que otra actriz encarne al famoso personaje y las apuestan están centradas en Meryl Streep.

La protagonista de The Post ha sido la escogida por los firmantes de la petición para que interprete a la Princesa Leia y, hasta la fecha de publicación de este artículo, más de 10.000 personas parecen estar de acuerdo con que Streep tome el relevo.

La propuesta ha conseguido varios seguidores pero también voces críticas. Una de las más importantes ha sido la de Mark Hamill, quien recordó en una entrevista que Leia no hay más que una y que esa será siempre Carrie Fisher.

El eterno Luke Skywalker admitió que la muerte de la actriz fue un golpe duro no solo para los compañeros de reparto, también para los guionistas de Star Wars: Episode IX, quienes tuvieron que reescribir gran parte del guión. “No sé cuáles eran los planes específicos para ese personaje, pero como Han [Solo] fue más prominente en VII, Luke fue más prominente en VIII, asumimos que Leia sería más prominente en IX”.

Hamill añadió que los creadores del noveno episodio de la saga descartaron la idea de generar la actuación de Carrie Fisher con un ordenador, como hicieron con Peter Cushing (el Gobernador Turkin) en Rogue One. Por lo tanto, es prácticamente imposible que veamos otra vez a Carrie Fisher como la Princesa Leia.

El hecho de que otra actriz se pusiera en la piel de la princesa podría arreglar muchos problemas para los guionistas de Episode IX aunque también podría suscitar varias críticas como la de Mark Hamill.

Para el actor, Carrie Fisher está tan vinculada al personaje de Star Wars que sería difícil imaginar a otra persona en su lugar. “Ella es insustituible en lo que a mí respecta”.

Sin embargo, los seguidores han argumentado que no quieren que la Princesa Leia sea eliminada bruscamente de la saga galáctica, por lo que proponen que Meryl Streep retome el papel del personaje. Streep, quien cuenta con más de 20 nominaciones a los Oscar, era muy amiga de Carrie Fisher por su actuación en Postcards from the Edge, donde interpretó a una mujer cuya historia estaba basada en la de Fisher. La petición argumenta:

Como Meryl Streep ya interpretó a Carrie Fisher una vez y se habían hecho buenas amigas, creemos que Meryl Streep sería la candidata ideal para interpretar a Leia en el episodio Star Wars IX. Como amigo cercano de Carrie Fisher, Meryl Streep puede tener mucha presión para interpretar a Leia. Sin embargo, creemos firmemente que ella es la mejor esperanza para nosotros de ver el legado de Carrie Fisher en el Episodio IX.

J.J. Abrams deberá hacer frente a la ausencia de uno de los pilares de la saga de Star Wars y a las presiones de los seguidores para que la trama tenga una continuación coherente. Haga lo que haga, todos tenemos claro que Carrie Fisher no hay más que una y que su actuación como Princesa Leia será siempre la más recordada.

Fuente: https://hipertextual.com