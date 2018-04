Matar al prójimo en el Hotel Las Américas no es mérito: Excomandante de la Policía Boliviana

La Paz, 17 de abril (ANF).- El excomandante de la Policía, Ciro Farfán, dijo este martes que rechazó condecorar y entregar la medalla al mérito al equipo de policías que incursionó y terminó con la vida, en una presunta ejecución extrajudicial, de Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas.

Farfán indicó que los reconocimientos fueron dispuestos por el exminstro de Gobierno Sacha Llorenti, quien es señalado por los indígenas del TIPNIS de autorizar la represión en Chaparina en la VIII marcha de 2011.

“El ministro de Gobierno Sacha Llorenti dispuso que se les haga una condecoración, estando en la academia yo me negué rotundamente a condecorarlos, le dije al ministro ‘usted condecórelos y se van a sentir mejor’”, manifestó Farfán.

El 3 de abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia contra el Estado boliviano por la violación de nueve derechos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre ellos, la supuesta ejecución extrajudicial en el Hotel Las Américas.

“Yo conocía lo que había pasado en el Hotel La Américas y por eso me negué a condecorarlos (a los policías de la UTARC), los condecoró él (ministro)”, remarcó a Unitel.

El asalto al Hotel Las Américas que abrió el llamado caso Terrorismo es considerado por la oposición política del país como un montaje del Gobierno, mientras que el oficialismo denuncia la intención de las élites de Santa Cruz de dividir Bolivia.

Farfán contó que llegó a su despacho llegaron las resoluciones para entregar la medalla al mérito a los efectivos, hecho que él consideró, según dijo, injustificado.

“Qué mérito han hecho, el matar al prójimo es mérito, en mi concepto no es lo correcto, me negué y no firmé yo esos documentos, yo no puedo firmar, no puedo condecorar, menos con una resolución que me compromete en el futuro”, apuntó.