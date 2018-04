Migración anuncia sanciones económicas a The Strongest

Según el jefe de control migratorio, Henry Vargas, en el plantel paceño de The Strongest hay futbolistas extranjeros sin visa de trabajo.

Henry Vargas, jefe de la Unidad de Control de Migración. Foto:Diego Gonzáles / Página Siete

Diego Gonzáles / La Paz

El club The Strongest será sancionado por la oficina de Migración debido a que “existen irregularidades en la permanencia en el país de algunos de los extranjeros que son parte de la institución y no tienen el permiso correspondiente para trabajar”, según el jefe de la Unidad de Control Migratorio, Henry Vargas.

“Nosotros tenemos conocimiento de que acá (The Strongest) hay personas extranjeras que no regularizaron su condición migratoria, no queremos dar nombres, pero tenemos conocimiento de eso”, dijo el representante de Migración.

Al hablar de qué le espera al equipo de Achumani, añadió: “Las normas establecen sanciones tanto a la empresa que contrata extranjeros que no estén en condición regular y también a las personas que hayan infringido las normas migratorias”.

Vargas no quiso entrar en detalle sobre las sanciones para el equipo aurinegro, pero dijo que cuando ocurre este tipo de problemas las sanciones son económicas. En cuanto a los extranjeros que son parte de la institución atigrada, los mismos tienen la posibilidad de regularizar su estadía en Bolivia.

Vargas explicó que se puede regularizar el trámite en las siguientes semanas, pero que habrá sanción “porque ya está fuera de la ley”.

Los funcionarios públicos que llegaron a Achumani no tuvieron respuesta de la dirigencia atigrada y se marcharon sin realizar su trabajo. “Ya estamos 15 minutos esperando que salga alguien a atendernos, por lo visto no lo van a hacer y nosotros tomaremos las acciones desde la oficina central. Iniciaremos un auto de sanción, queríamos verificar cómo las personas se encuentran en Bolivia y no nos lo permitieron”, resaltó el agente de Migración.

Según Vargas, la inspección no es sólo en los clubes de fútbol. Subrayó que es un control que se realiza a todas las empresas que tienen empleados extranjeros, debido a que cada empresa debe informar quiénes son del exterior. “En un club de fútbol es más fácil porque uno ve los partidos y sabe si un extranjero juega o dirige en un plantel boliviano”, agregó el funcionario.

En cuanto a lo que deben hacer los extranjeros cuando llegan a Bolivia, Vargas dijo que el momento que tienen un contrato ya deben solicitar la visa de trabajo, “muchos de ellos ya llegan con contrato firmado, por lo que no pueden ingresar como turistas al país”.

En The Strongest llegaron este año al país el portero paraguayo Ever Caballero, el zaguero ecuatoriano Edison Carcelén y los delanteros Edis Ibargüen (ecuatoriano) y Cristian Novoa (venezolano) para reforzar el primer plantel.

Además, la anterior semana volvió al plantel el técnico César Farías junto a un cuerpo técnico con tres extranjeros, el ayudante de campo Marco Lobo, el preparador físico Salvador Ureña y el psicólogo Manuel Llorens.

Continúa el trabajo físico exigente en el Tigre

Los jugadores atigrados cumplieron ayer una jornada exigente de trabajo físico a doble turno bajo las órdenes del técnico César Farías.

La práctica matinal estuvo dividida en dos partes, la primera con un trabajo de más de media hora en la arena, donde la exigencia física llegó al límite de varios de los miembros atigrados.

Y la segunda, ya en el campo de juego, fue un trabajo táctico con balón pero con una carga física mayor a la que se realiza en este tipo de ejercicios. En ambos trabajos el DT venezolano levantaba la voz para motivar a sus jugadores y así terminen el trabajo.

“Estamos trabajando muy bien, es una semana larga y exigente. El profesor está buscando fallas de nosotros durante todo este campeonato, estamos manejando la parte física, trabajando fuerte en eso para poder mejorar con el transcurso de los partidos”, dijo Wálter Veizaga, uno de los jugadores que no estuvo en el clásico del pasado domingo por acumulación de tarjetas amarillas.

Por la tarde los jugadores cumplieron un segundo turno, con trabajo en el gimnasio, pero para esta labor todo el grupo, incluso cuerpo técnico, compartieron el almuerzo en el Complejo de Achumani y tuvieron un par de horas de descanso en su hotel de concentración.

Los únicos jugadores que solo tuvieron un turno de trabajo fueron los juveniles que serán parte del partido de hoy (13:30) por el torneo Promocional ante Bolívar, duelo reprogramado de la primer ronda.

