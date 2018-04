Mirá la supuesta sustancia que ingirió Zenteno

El capitán de Wilstermann dio un resultado adverso en el control de dopaje que se le realizó en el partido contra Vasco da Gama, en Brasil. En las próximas horas presentarán los descargos para evitar castigo.

A solo horas de conocer si el capitán de Wilstermann, Edward Zenteno, es liberado o castigado por el resultado adverso en el control de dopaje en Copa Libertadores, se sabe que la sustancia que ingirió fue ingenamina. El médico del club, Luis Montaño, y un abogado lo acompañan en Paraguay para presentar los descargos correspondientes requeridos por la Conmebol.

Según reveló Los Tiempos de Cochabamba, el producto es igual a un pseudoalcaloide (falso alcaloide), ya que sirve como un estimulante. Fue prohibido desde 2017 porque la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) lo asemeja con la morfina o cocaína, pero el jugador lo consumía –en un suplemento nutricional- desde 2016 y no dejó de usarlo porque sintió que le servía para bajar de peso.

“Edward (Zenteno) dijo que los médicos del club tenían conocimiento de eso, seguro no se percataron que el año pasado fue calificada por la AMA como una sustancia prohibida y no lo informaron en las boletas que se presentan antes de ingresar al control antidoping”, dijo una fuente consultada por el medio cochabambino. Además, aclaró que no se le realizaba algún tratamiento especial al zaguero.

En las próximas horas se conocerá cómo seguirá el proceso después de que el jugador y los profesionales médicos presenten las pruebas requeridas. La dirigencia, el cuerpo técnico aviador y el capitán de la selección boliviana, Ronald Raldes, le han manifestado a Zenteno su respaldo total.

