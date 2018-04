Nabila Dabdoub: “No soy una mujer de echarse al muere “

Su vida se debate entre los viajes y la administración de los negocios de la familia, por lo que es difícil verla quieta. Es muy organizada y responsable con sus labores. Nabila Dabdoub Quiroga (26), la hija mayor de la asesora de modas, Lilibeth Quiroga y el empresario Joaquín Dabdoub(+), nos abrió su corazón para hablar del momento más difícil que le tocó enfrentar en la vida: la pérdida de su gran mentor y más fiel compañero, dolor que aún la conmueve, pero no la detiene en sus ambiciones personales y profesionales.

El dolor más grande…

Fue el 7 de agosto del año pasado. Ella estaba en Croacia, ese país que descansa a orillas del mar Adriático. Tenía que acudir a una cita de negocios, pero nunca llegó a concretarla. Una llamada de su madre le perforó el alma. El mayor de sus miedos se materializaba y estaba sola en un lugar que no conocía. Lo único que giraba en su cabeza era: “Debo volver a casa”.

Se quiebra cuando describe esa terrible escena de su padre inerte. No sabe de dónde sacó las fuerzas para despedirse de él, pero lo hizo. Y desconoce cómo siguió adelante con su vida.

Nueve meses después de aquel episodio, se muestra más fortalecida que nunca y con ganas de ‘comerse al mundo’. Dice que echarse al muere nunca fue una opción ni de ella ni de su familia. “No fue fácil levantarse ante este dolor y no sé si algún día voy a superar que él se haya ido de mi lado. He tratado de sacar lo bueno de todo esto. Dios siempre nos manda señales y, a pesar de todos los golpes que nos da la vida, tenemos que salir adelante. Esto lo aprendí de él”, expresa.

“Me hubiera gustado compartir más tiempo con él, pero los tiempos de Dios son perfectos y él dejó sembrado muchos valores en mí, ese es su mayor legado. Si bien no puedo abrazarlo ni verlo, tengo un padre celestial que me acompaña y me protege desde arriba”, dice.

Moderna y viajera

Nabila supo de viajes y de responsabilidades a sus 13 años, cuando se fue a vivir al extranjero. Su primer destino fue Tokio (Japón) y después Abu Dabi y Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Se formó profesionalmente en St. Mary’s University (EEUU), y trabajó durante dos años en Miami.

Al volver a su tierra, tomó las riendas de los negocios familiares, que ahora son una de sus prioridades. Fue gerente de la empresa Miami Free Zone y actualmente es directora para Bolivia del Fondo de Inversiones en Miami y directora de Olympus Travel Corporation.

Fue magnífica de la agencia de Pablo Manzoni. Recibió varias propuestas para seguir en el modelaje, pero prefirió ponerlo en pausa, al menos hasta que se sienta lista para volver a este. “No quiero decir que sí o no volveré a las pasarelas, pues uno nunca sabe lo que pueda pasar. Solo hay dos cosas que cambian en la vida: la pérdida de un hijo o la de tus padres. La mía cambió en un minuto”, agrega.

De familia carnavalera

Proviene de una de las familias referentes del Carnaval. Sus abuelos son Gabriel Dabdoub (+) y Arlinda de Dabdoub, dos íconos de la fiesta grande. Irónicamente Nabila solo ha disfrutado de tres carnestolendas en Santa Cruz y afirma que fueron experiencias inolvidables. “El Carnaval es una de las fiestas culturales más importantes del país y participar en ella ha sido una de las mejores experiencias que haya vivido”, expresa.

Aunque confiesa que ha recibido reiteradas invitaciones para representar a la fiesta grande de los cruceños, prefiere ceder el paso a otras mujeres. “No lo he considerado (lo de ser reina) por motivos laborales y porque no es el momento. Creo que es un rol que se debe asumir al cien por ciento y ahora mis prioridades son otras”, culmina.

