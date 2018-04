Nirav Modi, dueño de un imperio y consagrado como el “joyero de las estrellas”, es buscado por una estafa multimillonaria

La investigación en curso ha denunciado nexos entre Modi y el Punjab National Bank, acusado de prestar al empresario de forma ilícita USD 1.8 mil millones provenientes de distintas sucursales de la institución bancaria. “Por cada Nariv Modi en este país, hay otros diez, confiados en que el gobierno no seguirá el protocolo estipulado para tomar las medidas necesarias”, aseguró Vineet Dhanda, un abogado especialista en el tema, en diálogo con el periódico The New York Times.