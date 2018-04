Parece que de un tiempo a esta parte a Facebook le ha empezado a “importar” el uso que se hace de sus aplicaciones y se ha puesto manos a la obra para proteger a los más débiles. Después del escándalo de Cambridge Analytica los responsables de la red social están cambiando todas sus aplicaciones, y una de estas novedades afecta al uso de WhatsApp.

Después de la fuga de datos a terceras empresas hemos visto como Facebook ha lanzado herramientas para que los usuarios sepan si su información se ha visto expuesta, además de plantear nuevas funciones para, por ejemplo, descargar todo nuestro contenido de Instagram, fotos y vídeos incluidos.

Ahora la siguiente aplicación que recibe novedades después de toda la polémica en la que se ha visto envuelta Facebook es WhatsApp. Según avanza el portal WABetaInfo, a partir de los próximos días, no podrás usar WhatsApp si eres menor de 16 años. De esta forma se planea limitar el acceso a la aplicación a los más jóvenes.

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 12, 2018