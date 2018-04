Nokia 2010 de 2018, el sucesor del Nokia 3310 2017 y Nokia 8810 4G

Nokia sigue lanzando al teléfono móviles con Android tras volver a los brazos de Google después de un periodo por el desierto de la mano de Microsoft. Sin embargo la firma finlandesa ha encontrado todo un filón en la renovación de sus teléfonos más clásicos y su adaptación a los tiempos modernos. El próximo podría ser un posible Nokia 2010 de 2018.

En el MWC de 2017 vimos el Nokia 3310 de 2017, un dumbphone que se convirtió en todo un éxito de ventas a pesar de ser un teléfono tan limitado que ni siquiera permitía la ejecución de WhatsApp. Este año HMD Global repitió estrategia y lanzaba al mercado el Nokia 8810 4G, un teléfono de teclas que puedes proteger con una cubierta extensible y que, una vez más, contaba con el clásico Snake entre sus alicientes.

Ahora comenzamos a recibir las primeras noticias del siguiente terminal de la marca que vendrá en forma de renovación de un gran clásico: el Nokia 2010 de 2018, el cual podría llegar antes incluso del MWC del año que viene.

Nokia 2010 de 2018

Pese a que no sabemos si finalmente llegará al mercado este año o el siguiente y, por lo tanto, no sabemos si se llamará Nokia 2010 2018 o Nokia 2010 2019, parece ser que esta vez, la compañía está trabajando en la nueva versión de aquel famoso teléfono, anterior incluso al Nokia 3310. El smartphone era lanzado al mercado hace 25 años y, en vísperas de su vigesimoquinto aniversario, son muchos los rumores que apuntan a la llegada al mercado en forma de teléfono actualizado.

Este “remake” del Nokia 2010 seguirá casi el mismo diseño del dispositivo original. Sin embargo, habrá cambios sutiles para que el dispositivo siga siendo relevante en 2018 como una posible conectividad 4G o pantalla a color. El Nokia 2010 de 2018 también ejecutará en el mismo sistema operativo que hemos visto en los otros móviles de Nokia “relanzados” al mercado en los últimos años, pero por el momento se desconoce si el mismo permitirá instalar aplicaciones como Facebook y WhatsApp.

El dispositivo se lanzará en una amplia variedad de colores, incluidos rojo, amarillo, blanco, negro y naranja y su precio no sería superior a los 100 euros. Por el momento no hay fecha para su presentación, por lo que no ponemos la mano en el fuego al asegurar que el Nokia 2010 de 2018 llegará este mismo año a las tiendas. De hecho es más probable que sea una broma del April´s Fools Day.

2 abril 2018

