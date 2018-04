Obispos advierten que habrá inestabilidad si no se respeta el “21F”

La Iglesia católica advirtió ayer que si no se respeta la Constitución Política del Estado (CPE), la institucionalidad del país puede ingresar en un proceso de inestabilidad, en alusión a los resultados del referendo realizado el 21 de febrero de 2016, que rechazó la repostulación indefinida del presidente Evo Morales.

Las declaraciones fueron emitidas ayer por el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Ricardo Centellas, durante la clausura de la CIV Asamblea de Obispos, realizada desde el pasado jueves en la Casa Maurer de Cochabamba.

“Apoyamos el Estado de derecho, que se respeten los derechos humanos, que se respete nuestro país, la Constitución Política del Estado, porque si no, entramos en una ilegalidad, en una desestabilidad de las instituciones del país (…) respetemos las leyes que tenemos”, afirmó.

Asimismo, Centellas criticó el estado actual de la justicia boliviana y señaló que su mala administración durante varias gestiones presidenciales provocó la vulneración de los derechos humanos.

“Todos ustedes saben que nuestra justicia está de patas para arriba, no funciona, y esto no es de ahora, es un mal endémico que necesita un cambio estructural y, si esto no se hace, pueden cambiar Gobiernos pero la justicia seguirá siendo mal administrada”, detalló el prelado en las conclusiones del evento.

Reafirman misión

El secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Aurelio Pesoa, leyó el pronunciamiento elaborado durante el encuentro y titulado “No tengan miedo, yo estoy con ustedes, vayan a Galilea, allí me verán”, que fijó la postura de la Iglesia católica ante la coyuntura nacional.

La Iglesia católica reafirmó su misión de defender la vida, evidenciar el estado de la justicia “manipulada”, contribuir en la construcción de la democracia y atender la situación de los migrantes que buscan mejorar sus vidas.

“Es necesario un cambio social en profundidad, que promueva la dignidad de la persona humana, que no se manipule la conciencia de las personas y que se respete la vida, pues Cristo se preocupa de todos, en especial de los más sencillos”, indica el documento.

Educación católica

Por otra parte, el presidente de la CEB, Ricardo Centallas, defendió el derecho de los padres a elegir la educación católica para la formación de sus hijos.

“El Estado laico no quiere decir que es un Estado laicista, tiene que respetar la pluralidad, como consta en la Constitución”, añadió.

DATOS

Presentaron al nuevo Nuncio Apostólico. En la inauguración del encuentro del pasado jueves fue presentado el nuevo nuncio apostólico de Bolivia, Angelo Accatino.

Canonizarán a primera santa boliviana. Los obispos también trataron la canonización de Nazaria Ignacia, quien sería la primera santa boliviana.

Obispos se preparan para encuentro. El V Congreso Americano Misionero se desarrollará del 10 al 14 de julio en Santa Cruz.