Observan dos resoluciones de Impuestos Nacionales por su retroactividad

Observan dos resoluciones del SIN por su retroactividad

El plazo para entregar balances es el 30 de abril, pero Impuestos cambió la forma de presentación y pidió datos adicionales con resoluciones del 4 y 18 de marzo.

Oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales en La Paz.

Dos resoluciones del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que reglamentan la presentación de estados financieros 2017 son observadas por empresas y auditores porque se aplican de forma retroactiva y exigen la presentación de información adicional.

El Colegio de Auditores de Bolivia solicitó que la vigencia de las disposiciones se postergue.

Se trata de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 004/2018 del SIN publicada el 4 de marzo y que reglamenta y cambia la forma de la presentación de estados financieros y de información tributaria complementaria en físico y digital, con plazo al 30 de abril y la RND 007/2018 que corrige la primera por errores y se publica el pasado 18 de marzo.

Las empresas y auditores habían comenzado a elaborar estos informes con base a la resolución 09-0011-02 de agosto de 2002.

El analista tributario y socio de la firma Visme SRL, Roberto Viscafé, explicó que esa disposición obligaba a la presentación de los balances con una opinión general del auditor sobre la situación tributaria para empresas con ingresos de 1,2 a 15 millones de bolivianos.

Mientras que para las empresas con ingresos por encima de 15 millones de bolivianos, los auditores debían acompañar un dictamen tributario con la presentación de 13 anexos (uno por cada impuesto).

El objetivo es conciliar los datos expuestos en los estados financieros y los aspectos tributarios con la declaración jurada, más una opinión del auditor.

Sin embargo, con la nueva resolución 004/2018 se obliga a las empresas a presentar los balances con 15 anexos y se incorporan cambios en la estratificación, ya que se aplica de forma general a todas las empresas que tengan más de 1,2 millones de bolivianos de ingresos.

En los nuevos anexos, incluso se debe informar sobre los ingresos no imponibles, es decir aquellos por los cuales no existe obligación de pagar impuestos y no hay perjuicio.

También se obliga a las empresas a informar el detalle de los conceptos que son no deducibles del Impuesto a las Utilidades, por ejemplo sueldos, costos directos de explotación de mineral en una minera o la importación de bienes en una empresa comercial.

El Colegio de Auditores de Bolivia (CAUB) advirtió que las resoluciones se emitieron luego del cierre de balances 2017 y colocan a los contadores en indefensión porque son los que deben elaborar informes. “Dichas RND contravienen el principio de irretroactividad de la ley consagrada en la Constitución y la Ley 2492 y que establecen que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo”, señala la carta que envió el CAUB a presidencia del SIN.

La palabra de Impuestos y antecedentes