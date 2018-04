Odebrecht: Evo pide indagar y la Fiscalía no definió nada

Deslindan responsabilidad a actual administración. Expresidente Quiroga plantea investigar ‘modus operandi’ de invitación directa

El presidente Evo Morales pidió a la Asamblea Legislativa una investigación sobre el presunto caso de corrupción que salpica a exautoridades en millonarios sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Sin embargo, cabe recordar que la firma observada en este caso es Correa Camargo, que construyó el tramo Roboré-El Carmen.

El primer mandatario indicó que una comisión mixta debe investigar las denuncias paralelamente a las acciones que despliegue el Ministerio Público y la Policía para esclarecer las denuncias que se conocieron a escala internacional.

A tiempo de deslindar responsabilidad de la actual administración, Morales dijo que el Gobierno es el más interesado en que se investigue este caso. “Decirles que este Gobierno, el presidente, no están involucrados en ningún caso de corrupción y menos por este caso relacionado con esta empresa brasileña”, apuntó Morales.

Según revela un documento del Ministerio de Justicia de Brasil, en el denominado caso Lava Jato estarían implicados un exministro de Vivienda de la gestión del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exgerente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), sucedido por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Fiscalía no toma definición Consultado sobre si el Ministerio Público activará una investigación sobre los sobornos pagados en Brasil por grandes constructoras para obtener licitaciones y en la que se implica a colaboradores de la administración pública de las gestiones de los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos D. Mesa Gisbert y Eduardo Rodríguez Veltzé, el fiscal general del Estado de Bolivia, Ramiro Guerrero, contestó: “¿Por qué deberíamos investigar?”, para luego indicar que no se definió nada al respecto. Las acciones ilícitas de Lava Jato motivaron acuerdos de cooperación entre fiscales de países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Bolivia no figura en la lista. Habla un expresidente Al margen de investigar las vinculaciones de empresas brasileñas con el pago de coimas por contratos carreteros en Bolivia, el expresidente Jorge Quiroga planteó una investigación al ‘modus operandi’ de invitación directa que emplea el Gobierno para acelerar la adjudicación de obras públicas a empresas privadas. Para Quiroga, es necesario indagar las obras adjudicadas sin licitación con créditos brasileños porque cuando hay créditos del BID, CAF yBanco Mundial se va vía licitación, pero las que vienen con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), que “es la madre de la corrupción global”, se entregan a dedo como el Tipnis en 2011.Sostuvo que los decretos de excepción e invitación directa “es un modus operandi del Gobierno”, frente a lo cual la justicia y la Contraloría del MAS no van a investigar, porque si lo hubieran hecho, ya deberían haber viajado hace tiempo a Brasil, que es donde está la información.

Datos

Apoyan la investigaciónTras conocer la decisión de Morales, los expresidentes Mesa y Rodríguez Veltzé expresaron, por separado, su pleno respaldo a una investigación.Comisión parlamentaria Evo Morales dijo que pedirá a la Asamblea Legislativa que investigue este hecho de corrupción revelado en un documento de la Fiscalía de Brasil.Expresidentes De Perú, Brasil, Chile, Argentina y Panamá son investigados por supuestos sobornos.

Fuente: eldeber.com.bo