Odesur revisa la puesta a punto de los escenarios

El presidente de la entidad internacional visitó las megaobras. Espera que se terminen a tiempo.

PERSONEROS DE LA ODESUR Y DE LA ALCALDÍA REVISAN EL EQUIPAMIENTO DE LAS PISCINAS Y LOS ARCOS PARA EL WATERPOLO.

A menos de dos meses para el inicio de los Juegos Suramericanos, el presidente de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), Camilo Pérez, y su equipo técnico visitaron algunas obras que se construyen y revisaron la “puesta a punto”.

La entidad deportiva internacional considera que, a estas alturas, en los escenarios ya deben colocarse los equipamientos necesarios para el evento, pero vio que muchos de ellos aún no están terminados en su construcción.

Los técnicos de la Odesur visitaron el coliseo de squash (más del 70 por ciento de avance) y el patinódromo (entre 70 y 75 por ciento ). Luego se incorporó Pérez para visitar el pabellón de gimnasia (75 por ciento ), el centro acuático (99 por ciento ) y el estadio de atletismo (97 por ciento ), entre otros escenarios.

Manifestó que le hubiera gustado que algunas de las obras estén concluidas y ya iniciadas con la puesta a punto. Sin embargo, confía en que Cochabamba “terminará de emplazar las infraestructuras” y acelerará con la implementación del equipamiento.

“Las obras son espectaculares. Si bien hubiésemos querido que estén un poco antes, estamos contentos con lo que se está haciendo. Creemos que vamos a tener unos buenos Juegos”.

Pérez ponderó el trabajo que realizan las empresas como ECCSA, por la actualidad del centro acuático, que ya se encuentra “listo” y en algunos ambientes ya se implementa la mueblería, y Avicons, por la “casi conclusión”, pues solamente falta terminar el colocado de la pista para iniciar la equipación.

Por lo demás, no quiso referirse a los otros escenarios de la Alcaldía, pues hubo algunos que no visitó, como el patinódromo o squash.

El director de la Odesur manifestó que intentará realizar una reunión con el presidente Evo Morales, con la idea de analizar la planificación que se ha hecho hasta el momento y algunos retrasos que hay.

“Quiero hablar con el Presidente para hacer un análisis general de lo que estamos haciendo como Odesur, lo que está realizando el Codesur, además de ver lineamientos de lo que nos falta y ajustar esos detalles”.

Para la Odesur, en los Juegos debe haber una “sincronización total”, pues llegarán más de 4.000 atletas, más de 1.600 oficiales y cerca de 1.000 árbitros, todos los presidentes de las federaciones y los comités olímpicos e invitados especiales. “La logística en los Suramericanos tiene que ser perfecta. Eso también estamos supervisando”.

La autoridad internacional añadió que a 50 días de los Juegos, la Odesur es “Bolivia y Cochabamba”.

Ramírez: “Hay que ponerle cuidado a todo”

El gerente técnico de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), Fabio Ramírez, sostuvo que en la recta final rumbo a los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 “hay que ponerle cuidado” a todos los aspectos, con el objetivo de que se presenten la menor cantidad de problemas posibles.

En su visita a las obras “más preocupantes”, el representante de la Odesur indicó que en estos Juegos no habrá la excepción de tener conflictos, pero la evaluación que hará la organización será a “la capacidad de reacción” del Comité Organizador de los Juegos Suramericano (Codesur).

“A mí me preocupa todo. Estaré tranquilo cuando el 15 de junio me vaya a mi casa, después del evento. Antes no estaré calmado, pues, sea en Juegos Olímpicos o estos Suramericanos, seguramente se presentarán problemas. Hay que ponerle cuidado a eso, porque nosotros medimos a las organizaciones no por la cantidad de conflictos, sino por cómo los solucionan”.

La autoridad deportiva internacional sostuvo que la Odesur “vivirá en Cochabamba” desde el próximo 26 de abril.

“Vinimos periódicamente a ver las obras y los avances organizacionales, pero ahora nos estableceremos en esta ciudad desde el 26, con la idea de coadyuvar a que los Juegos se desarrollen con normalidad”.

Ramírez recalcó que la Llajta está a 50 días de que se inauguren los Juegos y a 45 días de recibir a las delegaciones, por lo que la cita internacional, que albergará a más de 4.000 deportistas, comenzará antes.

“Hay detalles que se deben tomar en cuenta antes del 26 de mayo, como la llegada de las delegaciones, el tema logístico y el organizacional, entre otras cosas. Hay mucho por hacer y conseguir”.

Ramírez, por otra parte, sostuvo que el 26 de abril, un mes antes de los Juegos, impostergablemente, se vence el plazo de inscripción nominal de los 14 países (listas cortas) que serán parte de la cita deportiva en la Llajta.

“El 27 de abril, la Odesur, el Codesur, los países participantes y la prensa en general sabrán los nombres de los atletas que participarán en los Suramericanos. Ese día veremos con qué intención llegarán las federaciones”.

En el caso de Bolivia, el Ministerio y el Comité Olímpico Boliviano dieron plazo hasta la siguiente semana para que las federaciones entreguen listas y luego evaluar cada una.

Fuente: Opinión