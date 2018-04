Opositora UD trabaja en pasillo del Legislativo y coloca un lienzo a manera de oficina

Barral: “siquiera queríamos tener una puerta de ingreso”

A falta de oficina, parlamentarios de oposición instalaron hoy un lienzo en Hall Legislativo donde hace más de dos meses vienen trabajando.

La Paz, 17 de abril (Urgentebo) .- Hoy la bancada de la opositora Unidad Demócrata (UD), en la Cámara de Diputados, instaló en los pasillos del hall de la Asamblea Legislativa Plurinacional un lienzo en forma de pared y puerta para sus oficinas que funcionan en ese sector desde hace más de dos meses.

El problema se originó en la elección de la jefatura de la bancada de Unidad Demócrata que no encontró consenso. Un bloque apoya al diputado Gonzalo Barrientos, mientras que otro a Norman Lazarte. La oposición denuncia división por gozar privilegios del MAS.

“Existen diputados funcionales al MAS, el grupo que apoya a Gonzalo Barrientos son 40 diputados y el otro grupo no pasa los 15”, afirmó el diputado opositor (UD) Amílcar Barral.

“Desde hoy, todos los Diputados de oposición, presentaremos nuestras peticiones de informe y documentos de fiscalización de manera manuscrita, al no tener computadoras ni impresoras y menos una oficina, así que a manito nomás”, afirmó Barral.

“Esta oficina precaria está funcionando desde hace más de dos meses, sin embargo ya la hemos arreglado un poquito porque siquiera queríamos tener una puerta de ingreso”, aseguró Amílcar Barral a este medio.

La presidenta de la Cámara de Diputados Gabriela Montaño, hace más de un mes, aseguró que no entregará las oficinas a la oposición, porque existen tres “pedazos” o grupos en la bancada de Unidad Demócrata, y mientras no solucionen sus problemas internamente yo no le puedo entregar oficina a uno de los pedazos de los Demócratas”, señaló.

“Nosotros también tenemos derecho a disentir, a pensar diferente de nuestros compañeros, sin embargo eso no tiene que llegar a que otros diputados y diputadas se vuelvan funcionales al MAS para gozar de oficinas, personal y chófer”, además Barral aseguró que presentarán cartas notariadas apoyando a Gonzalo Barrientos como jefe de la bancada opositora y presentaran un amparo por la violación a su derecho al trabajo.

Hay diputadas y diputados que en estos años han entrado en espacios que corresponde a la oposición como el diputado Víctor Gutiérrez quien abiertamente declaró ser seguidor de Evo Morales, pero existe diputados que seguimos en pasillo, no tenemos privilegios, sin embargo seguimos fiscalizando y denunciando, aseguró Barral.

El conflicto data de hace tres meses y se originó en la elección de la jefatura de la bancada de UD que no encontró consenso. Un bloque apoya al diputado Gonzalo Barrientos, mientras que otro a Norman Lazarte. El MAS ve división.

“No al golpe parlamentario”, se lee en el lienzo que un bloque de diputados de la opositora Unidad Demócrata (UD) instaló a manera de oficina en el hall de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El despacho asignado a este frente aún no es entregado por problemas internos.

El conflicto data de hace tres meses y se originó en la elección de la jefatura de la bancada de UD que no encontró consenso. Un bloque mayoritario apoyó al diputado Gonzalo Barrientos, mientras que otro a Norman Lazarte.

A la fecha, el primero es el que funge en las conferencias de prensa como vocero en Diputados, empero para el Movimiento Al Socialismo (MAS) que tiene mayoría la situación no se definido aún por ello no se hace efectiva la entrega física de las oficinas.

“Lamentable, hay un golpe a la institucionalidad de la bancada de oposición. No se toma en cuenta los derechos que tenemos como representantes del pueblo al extremo que nuestra oficina la tienen cerrada, no nos dan la llave. Un solo papel membretado no podemos tener, no tenemos escritorio, no tenemos dónde trabajar, pero vamos a seguir trabajando ahí, haciendo la resistencia democrática”, reclamó Barrientos este martes.

“¿Cuál oposición, cuál de los tres pedazos de Unidad Demócrata? Ese es el problema, administrativamente no puedo entregar oficinas a uno de los pedazos de UD, no es UD es uno de los pedazos de esa agrupación”, comentó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño hace un mes.

Para el diputado Amílcar Barral del mismo frente ese hecho es prueba de que el partido oficialista les está negando el derecho al trabajo. Barrientos, por su lado, aseguró que “esto es nefasto para la democracia y el abuso de poder que tiene este régimen”.

Los opositores aseguran que se envió varias cartas notariadas de solicitud a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que se asigne el espacio, sin embargo, aseguraron, no hubo respuesta. (17/04/2018)