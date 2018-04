Opositores: Evo hace quedar mal a Bolivia ante la CIDH

Caso terrorismo

La oposición política lamentó este jueves que el presidente Evo Morales haga quedar mal al país ante la comunidad internacional al descalificar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por haber admitido una demanda por presunta ejecución sumaria en el caso del Hotel Las Américas.

El diputado opositor Gonzalo Barrientos dijo que la imagen queda mal e incluso la del presidente Evo Morales, porque es una “declaración totalmente irresponsable, fuera de lugar y se parece a las declaraciones de los chilenos cuando desconocen la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”.

Advirtió que la posición de Morales puede servir de argumento para que los chilenos digan que no acatarán el fallo de la Corte Internacional de Justicia, cuando lo correcto sería que el presidente aliste sus descargos por seriedad y responsabilidad de aclarar los hechos del Hotel Las Américas.

El asambleísta Wilson Santamaría cree que el presidente Evo Morales está mal asesorado o sus “escribanos no saben lo que escriben” porque la CIDH no evalúa prejuicios políticos, no interesa si uno es de izquierda o derecha, sino analiza si hay indicios de violación a los derechos humanos y en base a una investigación objetiva, toma decisiones.

El diputado Rafael Quispe observa un doble discurso y doble moral, pidiendo a la comunidad internacional que haga cumplir las resoluciones de la demanda marítima, pero al mismo tiempo descalificada al CIDH, cuando no le conviene.

“Soy indígena y tengo vergüenza ajena del Presidente Morales porque el indígena tiene principios y valores, una de ellos es la palabra que el presidente Morales no cumple”, manifestó.

Para el senador Milton Barón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede admitir la denuncia porque la acción fue una causa justa.

Su compañero de bancada René Joaquino sostuvo que Bolivia debe aceptar la admisión y presentar descargos para demostrar lo que ha sucedido.

El senador opositor Edwin Rodríguez exhortó al presidente Morales deponer un criterio de doble moral y advirtió que el Jefe de Estado pisa en un terreno peligroso porque con qué moral puede exigir a los chilenos. “Hay un exabrupto del presidente y no está bien que ponga en peligro las aspiraciones presidenciales”, acotó.

Fuente: erbol.com.bo