Ortiz: “Rechazamos modificar la ley del Órgano Electoral a fin de proteger la privacidad de los ciudadanos”

El senador Demócrata Oscar Ortiz, recordando que su mandato es el de garantizar, como establece la Constitución, la privacidad de los ciudadanos bolivianos, rechazó hoy el texto del proyecto de ley de modificación del Artículo 79 de la Ley del Órgano Electoral, aprobado ayer en Diputados, relativo al intercambio de datos sobre los ciudadanos bolivianos entre varias entidades del Estado, lo significaría entregar un cheque en blanco a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC), dependiente del Ministerio de la Presidencia.

El articulo 79 Bis. (CONTRASTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CEDULACIÓN Y OTROS), aprobado ayer en la Cámara de Diputados, en su parágrafo V. señala a la letra: “La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación – AGETIC, en el marco de la implementación del Gobierno electrónico, a través de la Plataforma de Interoperabilidad que administra, brindará a las entidades públicas en el marco de sus atribuciones, acceso a servicios de consulta en línea de los datos de nacimiento, estado civil, filiación, registro biométrico y de defunción de las personas naturales registradas en la base de datos del SERECI, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral y en el marco de la normativa vigente”._

Al respecto el legislador opositor recordó que en el marco de la Constitución se establece la protección a los datos de los ciudadanos y que son el Tribunal Supremo Electoral, como responsable del Servicio de Registro Cívico (SERECI), y el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), por mandato de una ley, las responsables de cuidar los datos de nacimiento, estado civil, filiación, registro biométrico y de defunción de los ciudadanos bolivianos.

“Que haya intercambio de datos entre el SERECI y el SEGIP, parece razonable; lo que no entendemos es, porque se le tiene que dar a otra entidad, que depende del Ministerio de la Presidencia y que coordina con la Vicepresidencia, la autorización abierta para que reciba todos los datos e información de los ciudadanos y vea a qué otras entidades públicas se las transmite. Básicamente, lo que esta ley hace es darle a la AGETIC un cheque en blanco para difundir con distintas entidades públicas, que ni siquiera se las menciona, los datos de los ciudadanos”, explicó el legislador.

En ese sentido, Ortiz exigió al oficialismo que la norma en tratamiento legislativo otorgue la garantía constitucional que garantice la privacidad de los datos de los ciudadanos; establezca claramente las condiciones y las reglas por las cuales una institución pública podría acceder a esos datos; establezca clausulas para la protección de datos y disposición de sanción a funcionarios públicos que podrán hacer un mal uso de los datos de la ciudadanía, entre otros.

“Por esas observaciones no estamos de acuerdo (con el proyecto de ley) y obviamente vamos a rechazar el hecho de que se introduzca una tercera entidad, la AGETIC, que tiene otro fin, que es el de promover el uso de tecnologías de la información en las entidades gubernamentales; no la de administrar los datos de los ciudadanos, para eso están el SERECI y el SEGIP. Por lo tanto es una ley que no debe ser aprobada tal cual ha enviado la Cámara de Diputados al Senado”, explicó el legislador por Santa Cruz.

Para finalizar, Ortiz indicó que su mandato es el de garantizar, como establece la Constitución la privacidad de los ciudadanos bolivianos, para lo que propuso: “primero, la AGETIC no puede para administrar los datos de los ciudadanos porque su responsabilidad es la de promocionar el uso de las nuevas tecnologías, y no otro; segundo, se tiene que aprobar cláusulas de protección de datos de los ciudadanos; tercero, tiene que establecerse, mediante ley, qué entidades pueden acceder a los datos ciudadanos, así como al SERECI lo respalda la Constitución y al SEGIP una Ley; finalmente, se debe sancionar a los funcionarios públicos que mal utilicen los datos de registro ciudadanos”.

Fuente: Prensa Demócratas