Otra vez el arenal …

Carlos Federico Valverde Bravo

Con tu sonrisa feliz, más bella que nunca te ví, en nuestra cita de amor… dice la canción[1] … y, asumiendo que es una canción, se me antoja que los señores Hermosa, jamás fueron por ahí… salvo que hayan buscado una prostituta o se hayan bajado de un micro por error (ojalá no los hayan asaltado, si tal cosa ocurrió)… porque, hablando en serio…

El Parque del Arenal no es un Parque, es un corral, al que Virgilio Suárez calificó de inútil: El encierro no mejoró la seguridad en El Arenal (Virgilio Suárez: “El encierro no mejoró la seguridad en El Arenal”).

Esa sentencia convierte al parque en una más de las cosas sin sentido que se hacen en esta ciudad, porque así nomás se les ocurre a los que creen que es mejor que hablen mal de ellos con tal que hablen… ¡Vaya suerte la de los vecinos!

Pero, parece que ahora hay un plan…que se puede rescatar y darle sentido al parque: Y no se trata de “hacerle un mirador”, como se sugiere por ahí (¿qué vas a mirar? ¿putas y palomillos?) , además de un estacionamiento para 300 vehículos , cosa que está muy bien, pero, creo que vale la pena hacer una sugerencia para lograr que la ciudad recupere y de vida activa, lúdica y cutural a la zona.

Yo haría el estacionamiento, para los vehículos que entren… no se cuántos, pero no haría un “mirador”, sino que trataría de que el vecino de la ciudad, de los barrios se acerque a disfrutar de un proyecto nuevo que puede ubicar a Santa Cruz entre las ciudades que recuperan espacios (El Arenal es marginal y peligroso hoy) y los convierten en espacios de disfrute … digamos : lúdico- cultural ( relativo al juego, ocio, entretenimiento) ; estoy refiriéndome al ocio productivo, al juego recreativo y sano, al entretenimiento familiar .

El espacio está, es inútil ahora pero, con estacionamientos, secando “el noque” sin utilidad y haciendo en ese lugar 4 teatros cerrados, con todas las características que necesita un teatro moderno, y un teatro al aire libre (aprovechando la pendiente desde el piso del lugar hasta la “poza”). Se puede tener salas de exposición de arte, de conferencias y cafeterías, (como el “bulevar” de la Monseñor, se las da en concesión, como la de la isla, pero bien hecha) y un par de pistas de patinajes y skateboard (incluso con graderías) … bien diseñadas, estaríamos hablando de un sitio que, en conjunto, se vuelve atractivo para la ciudadanía.

¿Qué es una exageración 4 teatros? Veamos los números: El 2017, Róger Quiroz, una autoridad local en actividad teatral (creador de los Premios Tiqui al teatro) registró 65 grupos de teatro activos en la ciudad; para los Premios Tiqui se presentaron 43 grupos y fueron evaluadas 56 obras o espectáculos sólo en la ciudad, de manera que podemos hablar de actividad teatral en la ciudad, donde las salas en su mayoría son pequeñas, salvo la Casa de la Cultura y el AECID y hasta el Paraninfo Universitario (la Escuela de Teatro en el Plan 3000 también existe) se dan modos de atender los requerimientos de sala para atender tanta demanda. Además, tenemos el festival Internacional de Teatro, de manera que la inversión está asegurada y estaríamos hablando de una verdadera infraestructura que puede ser puesta al servicio del vecino y apoderada por él.

¿Cuesta plata? Claro que cuesta plata… pero, es algo para toda la vida!!! Te asegurás el futuro del espacio apropiado; estás siendo precavido porque tendrías estacionamientos y la actividad cultural tiende a crecer.

No hay lugar para pérdidas, se ilumina el lugar, se ponen guardias de seguridad y le das calidad de vida al lugar y los palomillos se van a ir; claro, mejor fuera que se haga algo por ellos desde el campo social, pero es mucho pedir, no?

Y les doy una mejor noticia a los señores de la Alcaldía; es harta plata a invertir… hasta pueden robar con la conciencia limpia, sabiendo que… están haciendo algo bueno de verdad para la ciudad… (es un chiste)

Por lo menos, ¿lo van a pensar?

[1] Los Kjarkas, Mi Santa Cruz de la Sierra