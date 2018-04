Otro fallo acorrala a Blooming y puede perder tres puntos más

El TRD falló a favor de Maximiliano Ortiz, Brian Hinojosa y Edwin Rivera y dispuso que el club les pague $us 26.633. Otro caso complica a Happy.

Cuando aún Blooming no acaba de asimilar la reducción de otros tres puntos (seis en total) por deudas con jugadores extranjeros, el Tribunal de Resolución de Disputa (TRD) lo acorrala, lo conmina a pagar los sueldos adeudados a tres exjugadores, le da un plazo de 30 días y le advierte que de no hacerlo, le restará otras tres unidades en el torneo.

La ‘pesadilla’ no para en la academia cruceña y ante este panorama, el directorio presidido por Juan Jordán mandó mensajes tranquilizadores a sus socios, donde les asegura que están en el plazo y que este sábado se reunirán con los delegados de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), que representa a los futbolistas demandantes, Maximiliano Ortiz, Brian Hinojosa y Edwin Rivera, para llegar a un acuerdo de pago a los montos establecidos por el TRD.

La dirigencia no quiere arriesgarse a perder otros tres puntos, que serían nueve en un solo torneo (caso Ithurralde, caso Acosta y ahora este de Ortiz, Hinojosa y Rivera), y por ello ha activado todos sus mecanismos para evitar que esto suceda, pese a que el primer plazo está corriendo y tiene fecha de vencimiento el 7 de mayo, 30 días después de ser notificados.

Una fuente del TRD confirmó las resoluciones y aclaró que si bien se falló a favor de los jugadores, se dispone el pago de lo que se considera correcto y no lo que estos habían solicitado en sus demandas.

Los montos

Maximiliano Ortiz demandó a la academia por $us 55.326, pero durante el proceso, los vocales del TRD decidieron que el club cruceño solo tenía que pagarle $us 11.323 correspondiente a dos meses y tres días de sueldo, más un porcentaje por la rescisión.

Casi al mismo tiempo que se resolvió el caso de Ortiz, salió el fallo a las demandas de Hinojosa y de Rivera, donde también el TRD les da la razón a medias, pues fija montos menores a los que ellos habían solicitado.

La academia cruceña deberá pagar a Hinojosa $us 9.100, mientras que a Rivera, $us 6.210. En total, la dirigencia de Blooming debe abonar a estos jugadores $us 26.633 antes de que se cumpla el plazo fijado por el TRD.

Sobre el caso del jugador Marcos Acosta, la dirigencia informó de que ha mantenido contacto con la encargada de la Comisión Disciplinaria de la FIFA para que atienda su caso, intentando revertir la quita de los puntos, pero se les ha comunicado que están atendiendo casos anteriores, por lo que tendrán que esperar unos días más. Blooming confía en poder recuperar las tres unidades que le fueron restadas en este torneo.

Por otro lado, la fuente del Tribunal de Resolución de Disputa indicó que también se resolvió la demanda del club Blooming en contra de The Strongest por el caso del jugador Maximiliano Ortiz, fallo que favoreció al club atigrado, ya que la academia cruceña no había presentado las pruebas ni había asistido a las audiencias.

Deudas complican a ‘Happy’

Los problemas económicos parecen perseguir a Blooming, pero esta vez no hay puntos en juego, sino la libertad de uno de los expresidentes del club, Erwin Peredo, contra quien pesa un mandamiento de apremio, emitido por un juez del trabajo, a raíz de una demanda que le sigue Osvaldo Paz, extrabajador de la academia cruceña.

El abogado Milton Melgar, que defiende a Paz, explicó que luego de un proceso civil, que se inició en 2013, el caso llegó a su final y se determinó que Blooming tiene que pagar Bs 254.858, pese a que ellos habían solicitado en la demanda Bs 650.000.

Sobre el mandamiento en contra de Peredo, Melgar explicó que se debe a que en ese entonces él se apersonó como representante legal del club, y que mientras no se apersone otro representante legal, todo seguirá pesando sobre él. Dejó en claro que la demanda es en contra de la institución.

Erwin ‘Happy’ Peredo, ex presidente de Bloomnig, indicó que hace tiempo dejó de ser representante legal del club y que ahora hay un nuevo directorio, con un nuevo presidente, secretario generla y un gerente general.

Peredo lamentó la situación y dijo que se iba hacer asesorar con un abogado para ver los pasos a seguir para salir de este problema.

