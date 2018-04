Owen, durísimo con Messi y Suárez

El ex delantero ahora es comentarista y no tuvo piedad con los atacantes del Barcelona en pleno partido ante Roma.

Michael Owen ahora es comentarista de televisión y apuntó duramente contra Lionel Messi y Luis Suárez, a quienes responsabilizó por la eliminación del Barcelona ante Roma.

El ex atacante del Real Madrid consideró que la actuación de las dos grandes estrellas del conjunto catalán fue determinante para una de las derrotas más duras de la historia del gigante español.

Owen aprovechó para criticar el sistema defensivo del Barcelona y particularmente a Leo y Luis, de quienes opinó: “Básicamente ellos están defendiendo con ocho hombres de campo. Es increíble. Cuando miramos las estadísticas y todo lo que nos dice es increíble, pero los ojos no mienten. Miramos el juego en el partido de ida… hemos visto al Barcelona durante varios meses y no creo hayan concedido muchos. Tienen dos delanteros que no aportan nada en la defensa”.

El inglés puso especial énfasis en la falta de compromiso con la defensa que mostraron los dos delanteros sudamericanos en esta serie ante Roma.

