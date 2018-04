Özil regresó ‘trolleo’ a policía… ¡Siete meses después!

El alemán respondió tras la goleada del Arsenal sobre Stoke City

Dicen que ‘la venganza es dulce’, y eso fue lo que hizo Mezut Ozil.

El alemán se guardó la respuesta a la cuenta de la Policía de Stoke, quienes lo ‘trollearon’ hace más de siete meses tras la victoria del Stoke City al Arsenal con anotación de Jesé.

“Una disculpa por el retraso en la respuesta. Hemos estado ocupados buscando a una persona desaparecida, su apellido es Ózil, ¿lo has visto?”, escribieron el pasado 20 de agosto tras una denuncia de robo.

Ahora fue la réplica del mediocampista de 29 años tras la goleada de 3-0 de los ‘Gunners’ el fin de semana pasado con anotaciones de Lacazette y doblete de Aubameyang.

“La policía no nos ayudó en el caso de robo de este verano así que hemos actuado por nuestra propia cuenta. Estoy orgulloso de anunciar que hemos conseguido tres puntos para todos los ‘gunners'”, les regresó el ‘trolleo’.

.@Policingstoke didn‘t help in the case of robbery last summer so we took matters into our own hands. ????‍? Proud to announce we earned three hard fought points today for @TheIwobiEffect and all the other gunners ?? #Banterpic.twitter.com/wVrFgPKeJh

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 1 de abril de 2018