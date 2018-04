¿Pagará la reparación? Un malcriado Justin Bieber le tumba el teléfono a un fanático cuando este le pide una selfie

No todo es color de rosa para Justin Bieber aunque trate de demostrar que es “una buena persona”. Ahora, el astro canadiense está siendo criticado por su mal trato a sus fanáticos.

Bieber quien se le conoce por tener una relación de amor odio con sus fanáticos ahora ha protagonizado una escena que está dando de qué hablar en las redes sociales y ha abierto una buena ola de debates sobre su comportamiento.

Un grupo de beliebers se le acercaron al intérprete de “Let Me Love You” con la intención de fotografiarse con él, no sabían cuál iba a ser la reacción grosera de Bieber; este tomó el celular de uno de sus fanáticos y lo arrojó contra el piso.

Justin Bieber got into a little scuffle with a fan who had given him a shirt earlier: “You want it back?” pic.twitter.com/mf6N6pD5C2

— Pop Crave (@PopCrave) 8 de abril de 2018