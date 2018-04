Park Geun-hye, la expresidenta surcoreana encarcelada con una vida de culebrón

Asesinaron a sus padres, le rajaron la cara en un mitin, cambió el tono de la política y su pueblo la adoró. Pero un médium, un amiga y varios escándalos de corrupción la hundieron.

La primera mujer presidenta de Corea ha sido condenada a 24 años de prisión por abuso de poder y corrupción. No es ninguna novedad. Lo raro hubiese sido lo contrario, se podría decir. De hecho, lo ha dicho la BBC, que ha hablado de la “maldición” de los presidentes surcoreanos. El antecesor de Park fue investigado y encarcelado, Roh Moo-hyun se suicidó en el curso de una investigación. Y los hijos de Kim Dae-jung y los de Kim Young-sam fueron encarcelados. Sin embargo, ninguno de estos casos, por trágico que sea, contiene ingredientes como brujería, gigolós y perros, todos ellos clave en la historia de la caída en desgracia de la primera presidenta de Corea del Sur.

Primogénita de los tres hijos que tuvo Park Chung-hee, oficial del ejército surcoreano que presidió la dictadura entre 1963 y 1979, Park Geun-hye vino al mundo en plena guerra con Corea del Norte. Su padre, con el rango de general, dio un golpe de estado que acabó con la democracia parlamentaria en la que era entonces una subdesarrollada Corea del Sur.





Durante esos 18 años, se violaron sistemáticamente los derechos humanos, pero el país alcanzó las mayores cotas de desarrollo económico de su historia. Una contradicción que aún pervierte la memoria de los ciudadanos surcoreanos, si bien el dictador fue bajando el pistón y en 1967 convocó una especie de elecciones en las que salió elegido consecutivamente. En 1970, Park obtuvo el título de ingeniera en una universidad católica, pero en 1974 tuvo que entrar prematuramente en política. Se encontraba cursando un posgrado en Francia cuando su madre, Yuk, fue asesinada en un atentado contra su padre en el teatro en Seúl.

Mun Se-gwang, el asesino, actuó con un revolver que había robado a la policía japonesa. Al acercarse para abrir fuego contra el dictador, se disparó a sí mismo. Cuando los agentes de seguridad salieron hacia él para detenerle, escapó disparando a discreción y, en lugar de darle a Park Chung-hee, la tercera bala que salió de su arma le dio a su mujer, Yuk Young-soo en la cabeza. Y la siguiente rebotó y mató a un estudiante de secundaria, Jang Bong-hwa. Japonés de origen, Mun actuaba instigado por una red de colaboradores de Corea del Norte. Fue ahorcado cuatro meses después.

Por este motivo, Park Geun-hye tuvo que convertirse en la primera dama de su padre. Solo le acompañaba a actos y viajes oficiales, pero mientras lo hacía su padre condenaba a muerte a poetas o implantaba una terrorífica política de retirar a los sin hogar de las calles de Seúl para ingresarlos en campos de concentración o emplearlos como mano de obra gratuita.

En 1979, después de ser elegido dos veces sin oposición, el atentado contra Park no vino del norte, sino de sus propios servicios secretos. El dictador fue asesinado por el agente Kim Jae Kyu en una cena privada. El asesino fue ahorcado, pero el nuevo dictador sucesor de su padre, Chun Doo Hwan, condenó al ostracismo a la hija del difunto.

La ex primera dama de su padre tuvo que dirigir sus intereses hacia la vida académica. Los únicos sobresaltos se los dio su hermano menor, drogadicto. Su entrada en política fue sorpresiva y mediados los noventa. Según el investigador Young-Im Lee, de la universidad de Missouri, el partido conservador se sacó la candidatura de Park de la manga en los peores momentos de la “crisis de los tigres asiáticos” que hundió las economías de Asia Oriental en los 90. La idea era puramente de marketing. La hija del dictador invocaba la nostalgia de muchos coreanos por su malogrado padre y sus años de gobierno en los cuales, pese a las violaciones de derechos humanos, el país pasó del tercer al primer mundo en pocos años.

Fue nombrada vicepresidenta del partido y, desde entonces, todas las batallas internas por el poder que libró fueron sosteniendo acusaciones de tibieza en el recuerdo de su padre contra sus camaradas. Llegó a darse de baja de la organización en señal de protesta, creó la Coalición Coreana por el Futuro, pero finalmente volvió al partido conservador aclamada en un nuevo momento de aprieto, cuando el presidente Roh empezaba a recibir acusaciones de corrupción.

La cara política de Park era distinta a la que había representado su padre, basada estrictamente en el anticomunismo, con severas leyes contra cualquier insinuación o manifestación de socialismo real de cualquier tipo, y dependiendo siempre del papel que representasen en Washington los halcones.





Según contó la propia Park y recoge el libro The Park Chug-hee era, The transformation of South Korea, su padre iniciaba el programa de armamento nuclear cuando los americanos retiraban tropas de la península. Sin embargo, ella visitó a Kim Jong-il en Pyongyang. Un encuentro cordial que la fundación CIDOB enmarca en el apoyo a la sunshine policy de acercamiento y deshielo con el problemático país hermano. Además, Park asumió públicamente que en la época de su padre hubo notables déficits democráticos, por lo que ella misma instó a la creación de una comisión de expertos neutrales que investigaran los puntos oscuros de la dictadura. Solo pidió que estos se situaran “en el contexto de la Guerra Fría”. Rehuyó desde entonces responder si el golpe de estado de su padre fue tal cosa o “una revolución”, como se había dicho, y dejó la cuestión en manos de “la Historia”.

Pero el detalle que la catapultó no llegó por esa vía, sino por una traumática. El verano del 2006, Ji Choong-ho, un ex presidiario, se acercó a ella en un mitin y le rajó la cara con un cutter. Un tajo de once centímetros que necesitó sesenta puntos de sutura. Ji pidió perdón inmediatamente, declaró que no sabía por qué lo había hecho y fue condenado a once años de cárcel, pero los vídeos de la agresión impactaron a todo el país. Según una investigación de Ju Oak Kim, de la Universidad de Texas, las imágenes en las que se la veía mirar a su agresor directamente a los ojos y mantener la calma en todo momento mientras la atacaban, dispararon su popularidad. En un país tradicionalmente machista, Park demostró que “podía manejar cualquier crisis y controlar sus emociones”. Su apodo era, de hecho, la ‘Princesa de hielo’, por esa frialdad de su carácter.





Inicialmente, en primarias le cerró el paso Lee Myung-bak, antiguo director de Hyundai y alcalde de Seúl, pero tras una serie de escándalos de corrupción, cuando el partido manejaba unos sondeos en los que estaba por los suelos, Park volvió a ser reclamada. Empezó por renovar las siglas, pasarían a ser el Partido de la Nueva Frontera, e hizo una campaña basada en superar las diferencias entre las generaciones de los años del auge económico con las del periodo de desarrollo democrático. También abandonó la línea neoliberal dura y criticó los chaebols, los conglomerados empresariales prototípicos de Corea, donde abundan los escándalos de corrupción y nepotismo. Y a la memoria histórica le dio una vuelta de tuerca. Pidió disculpas por el dolor y el sufrimiento causado por el régimen de su padre.

En 2012, se hizo con el poder con un eslogan tan efectivo como cursi: “Una sanadora de corazones rotos”. Su rival, el abogado defensor de los derechos humanos, Moon Jae-in, había sido encarcelado durante la dictadura mientras ella ejercía de primera dama.

Durante los primeros compases de su mandato, destacaron su buena sintonía con Xi Jinping, nuevo presidente chino y sus conflictos con Japón, donde el nuevo gabinete abogaba por el revisionismo histórico y ponía en cuestión los crímenes cometidos en Corea durante la II Guerra Mundial. En el 70 aniversario de la rendición del Imperio del Sol Naciente, un anciano coreano se quemó a lo bonzo exigiendo que el presidente japonés pidiera perdón por el empleo de mujeres coreanas como esclavas sexuales en los cuarteles militares japoneses.

El fin del romance con su electorado llegó con un terrible accidente. En el hundimiento de un ferry, murieron 304 personas. La mayoría, niños de excursión. La embarcación se había modificado de forma ilegal, iba sobrecargada y los propietarios de la empresa explotadora del barco estaban relacionadas con las autoridades reguladoras del sector, informó El País. Park tardó siete horas en dirigirse a la nación tras el hundimiento, un detalle que no se le perdonó. Poco después, una inverosímil polémica le impidió cualquier posibilidad de remontar popularidad. Tanto, que ha terminado en la cárcel.

Ko Young-tae, ex campeón de esgrima, señalado como gigoló por algunos medios de su país, tenía una relación cercana con Choi Soon-sil, una, en principio, amiga de la presidenta. Él niega que su relación tuviera carácter sexual. Lo cierto es que se conocieron cuando Choi le encargó a su empresa de moda vestuario para la jefa del estado, 30 bolsos y más de 100 vestidos, según Korea Times. Algo surgió entre ellos, que se vino abajo cuando Choi conoció Cha Eun-taek, un empresario. No obstante, un día Choi le encargó a Ko que cuidara de su perro, él lo dejó en el piso y se fue a jugar al golf y, al volver ella, le echó una tremenda bronca. “Me trataba como a un esclavo”, declaró Ko. Por eso, desde entonces, en venganza, se puso a recabar pruebas contra ella por sus manejos con la presidencia.

A raíz de esas pruebas y un ordenador que cayó en manos de la prensa, se conoció la relación entre Park y Choi, apodada desde entonces “Rasputina”. Su amistad se remontaban a décadas atrás. Cuando murió el dictador asesinado, su hija recibió una carta de una secta, la Iglesia de la Vida Eterna, donde le prometían que podrían habar con el espíritu de sus padres asesinados. Park accedió.

Inició desde esa fecha una compleja relación con Choi Tae-min, el brujo-vidente que hacía de médium, que antes de fundar su propia secta había sido policía, monje budista y pastor protestante, por ese orden. Cuando este murió, su hija Choi heredó su puesto. Según un cable de Wikileaks filtrado en 2007: “Abundan los rumores de que el predicador tuvo un control completo del cuerpo y el alma de Park durante sus años de formación y que los hijos de este acumularon una enorme riqueza gracias a ello”.

La relación entre ambas ha quedado retratada en detalles como que, cuando fue nombrada presidenta, por consejo de Choi un árbol del palacio presidencial fue decorado con pequeños monederos de seda para atraer la prosperidad.

En el ordenador de Choi que cayó en manos de una televisión había papeles secretos del estado en su disco duro sin que su propietaria ocupase ningún cargo de gobierno que diese acceso a documentos oficiales. Y algo peor, la Fiscalía reunió pruebas de que Choi empleaba su poder e influencia sobre Park para hacerla tomar decisiones en favor de empresas que hacían donaciones millonarias a sus ONG. Se cifró en 68 millones de euros lo recibido. El tráfico de influencias llegaba hasta su hija, que había conseguido una plaza en la universidad femenina más prestigiosa del país. Por las presiones de su madre, entró con una beca deportiva y se le aprobaron los exámenes. La ex presidenta de la universidad acabó en la cárcel por este motivo.

Otro involucrado fue Chung Yoo-ra, el patrón de Samsung, que había conseguido decisiones del gobierno a favor de su empresa financiando los entrenamientos de equitación de la hija de Choi. Él también acabó entre rejas.

La presidenta no se anduvo con ambages a la hora de explicar a la opinión pública lo que había pasado: “Cometí un delito por el que merezco morir”, declaró a los periodistas. Mientras, se convocaban manifestaciones en su contra que llegaban a reunir a un cuarto de millón de personas.

Cada dato que iba apareciendo hundía aún más a las dos amigas. Choi también había empleado su poder para amenazar a los medios de comunicación. El diario Hankook Ilbo descubrió que había en el Ministerio de Cultura una lista negra, que ya venía de legislaturas anteriores, con 9.473 artistas críticos con el gobierno. Cuando se hundió el ferry, 549 artistas fueron incluidos en la lista por sus declaraciones. Al descubrirse la negligencia en el accidente, 754 artistas más entraron en la lista por señalar la responsabilidad del gobierno. Los tachados nunca recibirían ningún tipo de financiación pública.

Antes del juicio, se vio al hermano pequeño de la presidenta, Park Ji-man, acudir a darle ánimos. Él conocía bien la Justicia, fue detenido en todas las décadas por sus hábitos. En la última ocasión, en 2002, por consumir metanfetaminas en un burdel. La prensa surcoreana reveló que, pese a sus flaquezas, había advertido a su hermana del poder e influencia negativa de Choi. Por eso, precisamente, se habrían enfriado sus relaciones. Choi maquinaba en la sombra para separarlos.

Al final, a Park hasta la retirada le salió mal. Cuando se supo que sus nueve perros jindo, la raza autóctona coreana, no seguirían con la presidenta cuando estaba abandonase el palacio presidencial, los ciudadanos se le echaron encima. Park nunca perdió oportunidad de fotografiarse con ellos, eran estrellas en todo el país, pero al dejar la Casa Azul los iba a dar en adopción. Park Jie-won, presidente del Partido del Pueblo, escribió en su Facebook: “Hay gente que no le llega a la suela de los zapatos a los perros en lo que se refiere a fidelidad”. Pero probablemente aquí nos encontremos ante uno de los casos en los que nada puede reprochársele a Park. En la cárcel no le iban a dejar entrar con nueve perros.

