Patricia Arquette: la actriz que no quiso ser una sex symbol

Se negó a arreglarse los dientes y a adelgazar “por exigencias del guión”. Hoy cumple 50 años con un Oscar en su haber y un compromiso político y social irrenunciable.

Meryl Streep se levanta de su asiento, señala con el dedo al frente y lanza un ostensible YES. Meryl Streep, la más venerada de las celebridades que engalanan la platea del Kodak Theatre, acaba de perder el Oscar al que aspiraba por Into the woods, pero le da igual y su gesto, que se ha convertido en un gif imprescindible, lo demuestra. El dedo de Meryl apunta a una mujer que da un discurso en el escenario, una mujer para la que esa estatuilla que acaba de ganar, y por la que la mitad de la industria vendería su alma al diablo, sólo es una excusa para lanzar su mensaje: “A todas las mujeres que han dado a luz, que pagan sus impuestos y que son ciudadanas de esta nación: hemos luchado por los derechos de todos los demás. Ya es hora de que tengamos de una vez por todas el mismo salario que los hombres y los mismos derechos para las mujeres en Estados Unidos de América”.

Patricia Arquette acaba de llevarse la única estatuilla de la noche para Boyhood, la candidata a ganarlo todo acabó la noche noqueada por Birdman. Pero a pesar del fracaso había alegría en el equipo, estaban felices por Patricia, a lo largo de los doce años que había durado el inusual rodaje de la película de Richard Linklater, todos habían descubierto de qué hermosísima pasta estaba hecha esa mujer que estaba haciendo historia sobre el escenario.

Patricia Arquette no era una desconocida para la industria. Forma junto a sus hermanos Rosana, David, Richmond y el tristemente fallecido Alexis, un clan tan heterogéneo como unido, del que ya son la cuarta generación. Llevan la actuación en el ADN y también la rebeldía. Criados en una comuna hippy en Virgina, no gozaron de muchos lujos, pero se empaparon de vivencias que marcaron su carácter.

Su madre Mardi Denaut, fallecida en 1997, era una habitual en las marchas en favor de los derechos humanos organizadas por Martin Luther King. En una de ellas, y mientras estaba embarazada de Patricia, King la vio y la hizo subir a su autobús. Otro día, Mardi, vio como un autobús no dejaba subir a un discapacitado y se tumbó en la carretera para impedir que arrancase. Está claro de quién ha heredado Patricia su sentido de la justicia.

“¿Por qué querría estar en Playboy?”, se preguntó. “Simplemente no quería parecer perfecta. No quería tener que cambiar para ser atractiva. No pensé que esa fuera mi responsabilidad”

A los catore años, Patricia abandonó la comuna y se fue a vivir con su hermana Rosana que por entonces ya había protagonizado junto a Madonna Buscando a Susan desesperadamente y a los 19 debutó en el cine con la típica película de terror por la que todos los actores jóvenes tienen que pasar. A ella le tocó la tercera parte de Pesadilla en Elm Street y después pasó por una serie de pequeños papeles menores hasta que el personaje de Alabama Whitman la catapultó a la fama. Siempre deberá estarle agradecida a Drew Barrymore por rechazar el papel en el último momento.

Amor a quemarropa, con un guión de Tarantino en manos de Tony Scott, no tardó en convetirse en una película de culto, gracias, en gran partel al personaje de Patricia, una prostituta tan dulce como excéntrica, de la que era imposible no enamorarse, que acaba embarcada en una orgia de tiros y puñetazos en la que, sin embargo, lo más importante es la tierna historia de amor de su personaje. La pequeña Arquette acababa de convertirse en un mito erótico. Un estatus corroborado por David Lynch en la perturbadora Carretera perdida en la que Arquette interpreta un doble papel y es, para muchos, la mejor de su fimografía (y de la de Lynch).

Patricia Arquette no le tenía miedo al riesgo, ni en el cine ni en su vida real. Y su legendaria historia de amor con Nicolas Cage, de esas que se perpetuan en los listados de romances poco convencionales de Hollywood, lo confirma.

Cage le pidió matrimonio el mismo día que se conocieron en una cafetería de Los Ángeles, en 1987. Lo que deja claro que es tan poco reflexivo para sus relaciones como para elegir papeles.

Como en un cuento infantil, ella le dijo que se casarían si él obtenía cuatro objetos aparentemente imposibles: un autógrafo de J.D. Sallinger, autor de El guardian entre el centeno y uno de los grandes anacoretas de la literatura que jamás aparecía en público; una orquídea negra; un vestido de novia de los Lisu, una tribu animista del norte de Tailandia, y una figura de Big Boy, la mascota de una cadena de hamburguesas. Una encomienda a la altura de la que Euristeo le encargó a Ulises. Pero Nic no tenía tanto tiempo para hacer turismo como el padre de Telémaco y pocos días después se presentó ante Patricia con una carta escrita por Sallinger que había comprado por 2.500 dólares y una orquídea púrpura pintada con aerosol (todavía no había rodado El ladrón de orquideas y no sabía que la original, la Masdevallia rolfeana crece en Costa Rica).

A pesar de que sólo obtuvo dos trofeos y ni siquiera eran exactamente lo que ella había pedido, su entusiasmo cautivó a Patricia y aceptó casarse con él, aunque antes de subirse al avión rumbo al enlace, un problema con los billetes provocó una pataleta descomunal de Cage y la boda se anuló.

Pero en 1995 volvieron a encontrarse en el mismo café y esta vez fue ella la que le pidió matrimonio a él. Dos semanas después ya estaban casados. Aunque la relación duró poco: apenas un año después ya estaban separados. Nada extraño teniendo en cuenta que ella pidió objetos imposibles y él se limitó a falsificarlos. No hay que ser el mejor terapeuta da parejas de Hollywood para saber que era una historia abocada al fracaso.

Su siguiente relación, con el actor Thomas Jane también tuvo su punto teatral. El propio Jane se lo contó al periodista Baird Jones en Tattle: “Mi propuesta de matrimonio fue muy simple, me introduje en una película de Charlie Chaplin y alquilé un cine en Los Ángeles e invité a mi esposa a una cita para ir a ver una película muda. Cuando entramos, el teatro estaba oscuro y no se podía ver que estaba vacío. Luego hice que el proyeccionista y el propietario se rieran e intentaron que pareciera que había gente allí. A los pocos minutos aparecí en la película vestido de camarero mientras un rótulo decía: Patricia, ¿Quieres casarte conmigo? Ella dijo sí, claro.”

El matrimonio duró cinco años y fruto de él nació su hija Harlow, una hermanita para Enzo, el hijo nacido en 1988 durante su relación el el músico Paul Rossi.

Y tras el nacimiento de Harlow llegó Medium, siete temporadas interpretando a la asesora policial Allison DuBois que le reportaron un Emmy y una nominación al Globo de Oro.

Medium era algo más que un procedimental, era un drama familiar en el que lo verdaderamente importante eran las relaciones entre sus protagonistas. Vale, Allison tenía que aguantar todos los días a espíritus que le contaban cómo habían sido asesinados, pero ese no era su mayor problema. Su verdadero drama era llegar a fin de mes, que el coche se estropease justo cuando su marido Joe perdía el trabajo o que Bridgette, la hija mediana, no quisiera quitarse nunca sus botas de agua amarillas.

Patricia construyó un personaje inédito en los procedimentales. Dotó a su Allison de un calor, una cercanía y una domesticidad infrecuentes. Era una mujer real. Una mujer que llega a su casa, se enfundaba en su pijama y su bata de rizo, abre un botellín de cerveza y comenta su día con su marido. No había ropa interior sexy, ni sobresaltos nocturnos en los que lo más importante fuese el bamboleo de sus pechos. No era esa Jennifer Love Hewitt a la que los cadáveres parlantes siempre sorprendían en salto de cama y con el eyeliner perfectamente delineado. Eso es lo que le habría gustado a los productores de NBC que le sugirieron que adelgazase los quilos ganados durante su embarazo a lo que ella se negó. Patricia alegó que personaje era una madre de tres hijos con un matrimonio estable, no una supermodelo. Por supuesto ganó ella.

A pesar de que películas como Amor a quemarropa o Carretera perdida la habían convertido en un sex symbol, ella nunca estuvo interesada en ese aspecto de su carrera. Poco después de ganar el Oscar desveló a People que cuando era pequeña, un compañero de noveno curso la votó como la más hermosa de la clase, pero añadió que si se arreglase los dientes podría posar para Playboy. “¿Por qué querría estar en Playboy?”, se preguntó. “Simplemente no quería parecer perfecta. No quería tener que cambiar para ser atractiva. No pensé que esa fuera mi responsabilidad”, comentó a la revista.

Ahora tiene claro cuál es su responsabilidad y sólo hay que echar un vistazo a sus redes sociales para descubrir el nivel de su compromiso. Nada en ellas hace percibir que estamos viendo el timeline de una estrella de cine. Sus preocupaciones son principalmente los problemas de las mujeres, la política social y el medio ambiente.

Tanto ella como su hermana Rosanna, un referente para las actrices de Hollywood gracias a Buscando a Debra Winger, su documental sobre la invisibilidad de las mujeres en el cine, han denunciado ser víctimas del acoso. Rosanna por parte del propio Harvey Weinstein y Patricia durante un encuentro con Oliver Stone, un suceso que detalló en su cuenta de Twitter.

THREAD 1/ Years ago Oliver Stone wanted me to do a movie.We talked about the Material which was very sexual.The meeting was professional. — Patricia Arquette (@PattyArquette) 13 de octubre de 2017

Este activismo social y político ha afectado a su presencia en determinados proyectos. Su épico discurso de 2015 le pasó factura, algunos papeles se evaporaron de repente, como comentó durante un encuentro de mujeres cineastas en el Festival de Tribeca. “Pero estoy bien con eso, cuando estás en posición de marcar la diferencia ser parte de la historia es genial”. Y tras asegurar que no tendría problema en vender su casa y vivir con menos dinero si las cosas se pusiesen feas añadió: “A mi edad, estoy en un momento vital en que quiero hacer cosas que hagan el mundo mejor”.

Seguro que Mardi Denault está muy orgullosa de ella.

Fuente: revistavanityfair.es