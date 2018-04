Play Services Ayuda, revisa que los servicios de Google no te dan problemas

Es posible que no conozcas exactamente que son los servicios de Google, pero estos son esenciales para que las diferentes aplicaciones que se ejecutan en un terminal Android funciones de forma correcta -y sin problemas de compatibilidad-. Para estar seguro que estos funcionan como deben, se puede utilizar Play Services Ayuda.

Gracias a los servicios de Google es posible que las diferentes aplicaciones funcionen en las diferentes versiones de Android que existen en el mercado, por lo que se puede considerar como el engranaje que permite que todo sea compatible (y que minimiza el impacto de la fragmentación existente en el sistema operativo de la compañía de Mountain View). Pero, en ocasiones, no se conoce la información especifica de la versión que se tiene, y esto es una de las cosas que viene a solucionar Play Services Ayuda.





Con el desarrollo del que hablamos es posible conocer los datos indicados, y también conseguir alguna cosa más que no es precisamente poco importante. Un ejemplo de lo que decimos es que se accede a información que proporciona la propia Google con las novedades respecto a sus servicios. Además, también se puede ir de forma directa a los datos específico de Play Services en el terminal que se utiliza, por lo que es posible temer claro los permisos que estos tienen e, incluso, se puede proceder a deshabilitarla de forma puntual para comprobar si está fallando.

Si esto se comprueba que es así, se puede probar a descargar la última versión del desarrollo de Google en su tienda o, en su defecto, dar uso al servicio APK Mirror para conseguir el desarrollo más actual -o, quizá, uno algo más viejo pero que se he comprobado anteriormente gracias a Play Services Ayuda que no da fallos en el teléfono o tablet que se utiliza-. Por lo tanto, son bastantes posibilidades las que ofrece el desarrollo siempre a modo de información y, por ello, no se necesita privilegio alguno para darle uso.





Algunas opciones adicionales de Play Services Ayuda

Dentro de las acciones que se pueden realizar en este desarrollo, ninguna de ellas perjudicial para el terminal Android que se utiliza, con Play Services Ayuda es posible acceder a una información que es bastante interesante: algunos consejos para solucionar problemas de funcionamiento. Varias son los consejos existentes, y todos ellas no presentan riesgo para el terminal (y, además, implementarlas es sencillo ya que se incluye todos los datos necesarios para proceder a implementarlos).





En lo que tiene que ver con el funcionamiento de Play Services Ayuda, tenemos que decir que se puede utilizar sin problema alguno en todos los terminales Android que hemos probado que utilizan la versión 4.0 o superior. Además, el trabajo está traducido por completo, lo que hace que toda la información existente sea muy sencilla d entender e implementar llegado el caso. Por lo tanto, todo son facilidades.





Cómo conseguir Play Services Ayuda

La descarga, completamente gratuita, se puede realizar tanto en la tienda Galaxy Apps de Samsung como Play Store de Google, por lo que aprovechar la información que se ofrece en el desarrollo es de lo más sencillo… y económico. Además, como ocupa muy poco espacio en el teléfono o tablet, no es necesario eliminarla ya que no molesta absolutamente nada. Un desarrollo importante si se detectan problemas de forma habitual en las ejecuciones de aplicaciones en un terminal con Android.

Descarga de Play Services Ayuda en Galaxy Apps

Fuente: movilzona.es