Policía y Ejército, convocados para desalojar a los ambulantes

La presidenta del Concejo Municipal recurrió a la fuerza pública para reforzar esta acción contra cientos de informales

Igor Ruiz Zelada

Ni los anuncios de la Alcaldía de usar incluso al Ejército infundieron miedo en los comerciantes ambulantes que continuaron ayer ocupando las aceras y espacios públicos de la zona de la rotonda del Plan Tres Mil, para vender toda clase de productos, desde comestibles hasta ropa usada, pasando por objetos de dudosa procedencia.

Muy temprano ayer, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, se reunió con el alto mando de la Octava División de Ejército, a la cabeza de José Luis Salazar, para exponerle el plan de recuperación de la rotonda y de los camellones y veredas de las avenidas Principal, 18 de Marzo y El Mechero.

Paralelamente a este encuentro, Sosa estuvo en permanente comunicación con el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, que le confirmó la participación de uniformados verdeolivo para el operativo de retoma de la rotonda.

Aunque queda en suspenso la hora de inicio de la operación, Sosa estima que será como se había acordado con los dirigentes del mercado Modelo, desde las 4:00 hasta las 8:00, en la primera fase; y de 16:00 a 20:00, para la consolidación de los espacios.

Tanto la Policía como la Octava División de Ejército se mostraron cautelosos en la información de la participación del pedido de la comuna, pero el concejal Rómel Pórcel estima que serán más de 3.000 personas, entre uniformados, gendarmes y funcionarios municipales, los que participarán de esta retoma.

Autorización

Angélica Sosa reveló que tiene la autorización del alcalde Percy Fernández para solicitar ayuda de la fuerza pública, pues el objetivo es que las calles recuperadas en el Plan Tres Mil queden totalmente vacías de comerciantes.

“No es correcto que un grupo de gremiales disidentes de otros mercados que han sido ordenados se estén uniendo para crear caos en el PlanTres Mil, cuando se les ha designado puestos en seis mercados y desafían a la autoridad para copar las áreas públicas, pues están afectando a 16 vías”, refirió Sosa.La titular del organismo deliberante agregó que la Octava División ofreció desplegar brigadas de control diario en la cuestionada zona, para evitar que los gremiales jueguen al gato y al ratón con los gendarmes.

El concejal Pórcel indicó que no son más de 1.500 vendedores informales los que están causando el problema. “Pese a que me reuní con cada sector estos insisten en seguir en las calles. Cuando se quiso poner orden hubo agresiones a funcionarios municipales, por ello hay seis dirigentes con procesos penales”, dijo.Asimismo, el dirigente del mercado Modelo, Enrique Aro, manifestó que luego de un ampliado en el que hubo gente de 10 mercados del Plan Tres Mil, determinaron iniciar un bloqueo en el vertedero de Normandía, desde mañana, si es que la Alcaldía no despeja la rotonda.

Vendedores de refrescos

Ante la ola de descontento le tocó ayer a los vendedores de somó, raspadillo, refrescos y frutas que deambulan por las calles, en especial por el centro de la ciudad, que dicen ser 1.500, los que luego de una marcha se apostaron en la puerta del Concejo, exigiendo a la Alcaldía no les decomisen sus productos y que no les cobren la multa de Bs 355 para la devolución de sus carros.

“Nosotros contribuimos a que no se pierda la tradición de los refrescos típicos cruceños, como el somó o el raspadillo, por ello queremos que los gendarmes nos respeten”, indicó el dirigente Gróver Choquehuanca.

Ante esta manifestación, Angélica Sosa insistió en que no habrá más ventas en las calles, para ello les ofreció conversar para hacerles conocer que hay 16 mercados donde se asienten.

Pormenores

Traslado

El mercado Modelo del Plan Tres Mil fue ocupado en septiembre del año pasado, los propietarios dejaron despejada la zona de la rotonda.

Nuevos actores

Se estima que son 1.500 los vendedores ambulantes que pretenden reemplazar a los gremiales que dejaron la rotonda.

Dejaron sus puestos

Estos comerciantes han abandonado los espacios que la Alcaldía les dio en seis mercados de la zona, insisten en quedarse alrededor del Obelisco.

Amenaza

Los gremiales de 10 mercados del D-8, entre ellos del Modelo, preparan un bloqueo de Normandía si la Alcaldía fracasa en sacar a los ambulantes.

Fuente: eldeber.com.bo