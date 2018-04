¿Por qué el capitán del Liverpool se quejó tras la goleada?

Jordan Henderson habló tras la victoria de 5-2 sobre la Roma en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

Ni una ventaja de tres goles en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League dejó satisfecho al capitán del Liverpool, Jordan Henderson, que se quejó del arbitraje de una jugada que acercó a la Roma en el partido disputado este martes en Anfield.

“Creo que el cobro del penal fue muy riguroso por parte del árbitro, se nota que la pelota toca el brazo, pero creo que fue un poco riguroso, nos permitimos 10 minutos de distracción y nos castigaron”, resaltó.

¡LIVERPOOL DEJÓ VIVIR A LA ROMA!??#ChampionsxFOX Vaya noche de Mohamed Salah, pero La Loba vivió un día más para buscar una nueva épica en suelo italiano. ¡AQUÍ el resumen con los goles! pic.twitter.com/Ur8G39msqv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 24 de abril de 2018

Pero el discurso del mediocentro de 27 años también estuvo cargado de autocrítica, ya que no es la primera vez que a los Reds se le escapa una gran ventaja (estaban 5-0 al 80’), ni en Inglaterra ni en competiciones europeas.

“Ha pasado en los últimos partidos tanto de Champions como en la Premier, no podemos perder la concentración así, tenemos que hacerlo por los 90 minutos, hoy no lo hicimos en los últimos 10 y nos castigaron, no se puede hacer esto”.

Además, indicó que la clasificación a la final no está garantizada, ya que “sabemos que la vuelta Roma será difícil, pero estamos preparados”.

¡DEJÓ VIVIR A LA ROMA! ??#ChampionsxFOX ¡Liverpool se llevó una buena ventaja, pero permitió a La Loba llegar a su casa con vida! CRÓNICA https://t.co/C9hE2AlN4h — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 24 de abril de 2018

“La Loba” llega a su ciudad con prácticamente el mismo escenario con el que arribó en la pasada fase, en la que remontó el 4-1 del Barcelona en la ida con un 3-0 en Italia.

SALAH GANÓ EL FUTBOLISTA DEL AÑO EN LA PREMIER ¡Y ESTÁ PARA COMPETIR EL MUNDIAL!#ChampionsxFOX El “Faraón” encabezó la goleada del Liverpool con doblete y par de asistencias; 2 goles de la Roma en el cierre le dan vida para otra remontada épica. TODO se define en “el coliseo”. pic.twitter.com/LAUqhilAo3 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 24 de abril de 2018

Fuente: foxsports.com.ar