¿Por qué Oriana recreó una foto de hace 25 años atrás?

Un vestido valioso para mi mamá @feliciafabiolavivassilva que se hereda #25años 👩‍🎓🌸 #Oritrosa #Oriqueso #Gabyheredatodo 🤣💖

A post shared by G A B I ARREDONDO VIVAS (@gabrielarredondo.v) on Apr 1, 2018 at 5:02pm PDT