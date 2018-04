Porongueños dan 60 días de plazo para iniciar ejecución de puentes

Las organizaciones sociales y vecinales de ese municipio se declararon en emergencia, han comenzado a presionar a la capital para que de una vez dé luz verde al plan de unión mediante viaductos sobre el Piraí

Igor Ruiz Zelada

Una ruidosa marcha, con una banda de música de fondo, protagonizaron ayer diferentes organizaciones sociales y vecinales del municipio de Porongo, la cual partió de la rotonda del Urubó hacia los edificios de la Alcaldía y del Concejo Municipal, donde solicitaron al burgomaestre cruceño Percy Fernández que suscriba de una vez el convenio que dará viabilidad a la construcción de varios puentes sobre el río Piraí, pues mediante ellos ambas comunas quedarán mejor comunicadas.

La protesta fue organizada por el Comité Cívico de Porongo, cuyo presidente, Éver Gutiérrez, recordó que desde 2012 se viene hablando de la edificación del puente Bicentenario, el cual ha sido objeto de varias excusas de parte de las autoridades municipales de la capital.

De igual manera, los vecinos, sea dirigentes de urbanizaciones y condominios, así como representantes de las 49 comunidades y las Organizaciones Territoriales de Base y transportistas de Porongo, que representan a los 20.000 habitantes, exigen a la capital que de una vez por todas se hagan realidad los viaductos propuestos, entre ellos el Urubó Village, que no le costará un centavo a ambas comunas porque tiene comprometida la inversión de los empresarios privados.

De la protesta no se hizo eco la municipalidad de Porongo, la cual aún está desarrollando mesas técnicas de trabajo, cuyos resultados serán dados a conocer hasta el jueves, así manifestó el secretario de Gestión, Johnny Melgar.

Dos cartas

Una vez llegaron a la plaza 24 de Septiembre, los dirigentes de los manifestantes firmaron y sellaron dos misivas, una dirigida a Percy Fernández y otra a la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, cuyo pedido principal es dejar de lado las situaciones legales, técnicas y medioambientales para suscribir el convenio que se precisa para iniciar la construcción de los puentes en un plazo no mayor de 60 días; mientras tanto, los porongueños anunciaron que quedan en emergencia.

“Le solicitamos que de manera formal, y conforme a los procedimientos legales, la firma inmediata de los convenios de vialidad de los puentes entre los dos municipios. Una vez suscritos los mismos, que se realicen los estudios faltantes para que en un plazo no mayor de 60 días se inicien las obras de los viaductos correspondientes”, dice el documento, que entre otros, además de Gutiérrez, fue firmado por Álvaro Fernández, representante de las urbanizaciones y condominios; Mariana Cronenbold, de la organización Vecinos Organizados de Porongo (VOP); y María Luz Banegas, de la comunidad Los Batos. “No queremos más foros, debates o mesas de trabajo que nos dilaten el problema. Desde 2012 estamos con el puente Bicentenario y nadie nos ayuda. Si no hay avance luego de esos dos meses de plazo, comenzaremos con otras medidas de presión”, aseguró Fernández. Por su parte, Jorge Landívar, secretario de Comunicación de la Alcaldía cruceña, manifestó que puede haber marchas de cualquier tipo y naturaleza. “Así como ellos representan a 20.000 ciudadanos, nosotros representamos a dos millones que han votado y elegido a sus autoridades para que les administren la ciudad y sus intereses”.Landívar recordó que hay aspectos que no pueden pasar desapercibidos. “Así como hay defensores de los puentes, a los que no nos oponemos, nosotros también podemos convocar marchas para defender el cuarto anillo. En las comisiones técnicas se definirán cómo se pueden insertar los viaductos. Hagamos las cosas bien, pues si vamos a volver al sistema antiguo de hacer las cosas bajo presión, con contenidos políticos, entonces de repente le vamos a echar por ahí”, agregó.

Opciones

El puente Bicentenario es un proyecto de la comuna de Porongo, el cual fue presentado a Santa Cruz de la Sierra, donde sugirieron que debe ser más ancho, es decir, pasar de 200 a más de 400 metros para no dañar el cordón ecológico hasta empalmarse a la avenida Busch. La semana pasada Luis Ernesto Aguilera, director del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), expuso otra opción para el puente Bicentenario, el mismo que solo tendrá 250 metros, un camino de 500 metros y un paso a desnivel de 140 m por encima del cuarto anillo para quedar unido a la avenida Busch.

Los proyectos

Metropolitano

Fue una opción dada a conocer hace un mes por la Gobernación, el cual consiste en construir un viaducto paralelo al Mario Foianini.

Urubó Village

Es un plan privado el cual está siendo fuertemente promocionado en Porongo. Ingresará a la capital cruceña por el Paseo de los Próceres hasta la avenida Roca y Coronado.

Sexto anillo

Es una alternativa propuesta por el municipio cruceño, el cual queda en la parte suroeste de la ciudad.

Octavo anillo

Tanto en el norte como en el suroeste, la comuna capitalina propuso que se edifiquen sendos puentes sin afectar el cordón ecológico.

Fuente: eldeber.com.bo